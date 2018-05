Israel es el primer país del mundo que ha utilizado en ataques reales los aviones de combate polivalentes de quinta generación F-35, según ha informado la oficina de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Somos los primeros en el mundo en emplear F-35 en actividad operacional", ha declarado el departamento de prensa castrense, tras admitir su uso con este fin durante la Convención Internacional de comandantes de las Fuerzas Aéreas, en la que participan una veintena de países y que se celebra esta semana en Israel.

"Lo que veis aquí son F-35 sobre Beirut (Líbano). Creo que somos los primeros en atacar con F-35 en Oriente Medio, no estoy seguro de otras áreas", ha dicho en el foro el jefe de la Fuerza Aérea israelí, EL general de brigada Amikam Norkin.

"Nuestro principal objetivo a corto plazo es integrar la quinta generación de aviones con la cuarta generación de escuadrones. Un gran reto. Y creo que ahora empezamos a entender el gran potencial de esta plataforma", ha añadido el militar.

También reveló que las fuerzas iraníes lanzaron 32 proyectiles hacia los Altos del Golán ocupados por Israel en un ataque que elevó la tensión en la región el pasado 10 de mayo, más de los que el Ejército había informado en su momento. Como respuesta a esta agresión, Israel atacó aproximadamente 50 posiciones iraníes en Siria.

La convención militar internacional reúne a docenas de altos cargos militares de todo el mundo, llegados a Israel para participar en unos encuentros que durarán tres días y cuyo tema central es "el poder aéreo como fuente de estabilidad regional", según el Ejército.

El Ejército del Aire no ha querido facilitar la lista de los participantes, según el diario digital Times of Israel como cortesía hacia los países que prefieren no airear sus relaciones militares con Israel, principalmente los Estados árabes de mayoría musulmana.