Teresa Ribera, una veterana luchadora contra el cambio climático

Teresa Ribera (Madrid, 1969), será la nueva ministra encargada de las áreas de Energía, Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, tras una dilatada experiencia medioambiental a su espalda, especialmente en el campo de la lucha contra el cambio climático.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Su ingreso en política, según ha afirmado en varias entrevistas, vino motivado por su convencimiento de que la administración de lo público "es la mejor forma de ayudar a crear una sociedad mejor" y en ese sentido se responsabilizó de diferentes cargos en los Ministerios de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente entre 1996 y 2004.

Se incorporó a la labor de gobierno propiamente dicha en calidad de secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011 durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Ejecutivo.

De hecho, su principal campo de interés medioambiental ha sido la lucha contra el cambio climático, a la que se sumó desde la creación de la Oficina Española del mismo nombre en abril de 2001 y cuya dirección general ostentó entre 2004 y 2008.

Desde esta instancia trabajó para trasladar el Protocolo de Kioto a la legislación nacional y, posteriormente, impulsar una activa presencia de España como elemento activo en foros internacionales en pro de la descarbonización de la economía.

