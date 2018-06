El presidente de EEUU, Donald Trump, ha llamado "viciosos" e "injustos" a los medios de comunicación del país, que en algunos casos han especulado sobre el estado de salud de su esposa, Melania Trump, tras la operación quirúrgica a la que se sometió a mediados de mayo.

"Los Medios de Comunicación Falsos han sido tan injustos y viciosos con mi esposa y nuestra gran Primera Dama, Melania", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

"Durante su recuperación de la cirugía han publicado todo tipo de cosas, desde su cercanía a la muerte, hasta (que se había hecho) un estiramiento facial, hasta que dejó la Casa Blanca (y a mí) para irse a Nueva York o Virginia, hasta que (sufrió) abusos ¡Todo es falso, se encuentra realmente bien!", ha añadido.

