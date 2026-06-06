Lucía Luengas, psicóloga: "Si pudiera dar solo un consejo para ser mejor pareja, sería este"

En muchas ocasiones, cuando una persona comparte sus problemas con su pareja, espera encontrar apoyo y comprensión. Sin embargo, según la psicóloga Lucía Luengas, uno de los errores más frecuentes es responder únicamente al contenido del problema sin prestar atención a la emoción que hay detrás.

"Si pudiera dar solo un consejo para ser mejor pareja o compañero de vida de alguien, sería este: no respondas al contenido, a lo que tu pareja directamente te esté diciendo. Aprende a sostener la emoción que hay debajo", explica la especialista.

Muchas personas pueden sentirse identificadas con esta situación, donde solo quieren desahogarse, quejarse y contar algo malo que les haya pasado. Una situación muy habitual es llegar a casa frustrada por un mal día en el trabajo y la reacción suele ser ofrecer soluciones inmediatas o intentar racionalizar la situación. Sin embargo, esa respuesta no siempre satisface la necesidad emocional de quien se está desahogando.

Imagen de una persona en situación de depresión. Getty Images

El valor de sentirse escuchado

Diversos estudios han demostrado que desahogarse con alguien de confianza no solo ayuda a liberar tensión emocional, sino que también fortalece los vínculos afectivos. Compartir preocupaciones, miedos o frustraciones contribuye a aumentar la confianza y la sensación de cercanía entre las personas.

Para Luengas, el problema aparece cuando la pareja interpreta el desahogo como una petición de soluciones. "Intenta hablar con tu jefe mañana, no tomes decisiones precipitadas o mira el lado positivo", son ejemplos de respuestas bienintencionadas que, según la psicóloga, pueden no ser las más útiles en ese momento.

En lugar de eso, recomienda conectar con la emoción que está experimentando la otra persona. Frases como "Debe estar siendo muy duro para ti", "Entiendo que te sientas así" o "Vales mucho y cualquier empresa tendría suerte de contar contigo" generan una sensación de validación emocional que ayuda a aliviar el malestar.

Un hombre rodea a su esposa con sus brazos para abrazarla y besándola en la sien. Getty Images

Sentirse incomprendido desgasta la relación

Los expertos advierten de que una de las principales fuentes de sufrimiento dentro de una relación es la sensación de no ser comprendido. Cuando este sentimiento se repite durante meses o años, puede generar una acumulación de resentimiento y dolor emocional.

La mente tiende a recordar con mayor intensidad las experiencias negativas que las positivas. Por ello, los episodios en los que una persona se ha sentido ignorada o incomprendida suelen permanecer más presentes en la memoria que los momentos agradables compartidos.

Para evitar esta dinámica, los psicólogos recomiendan fomentar conversaciones basadas en la escucha activa, expresar los sentimientos sin reproches y mostrar empatía hacia la experiencia emocional del otro.

Una pareja hablando en el sofá con un café. Getty Images

Una habilidad que fortalece cualquier relación

Lejos de requerir grandes gestos, Luengas sostiene que muchas veces basta con ofrecer compañía emocional. "Es muy duro lo que estás viviendo. Dime si te apetece hacer algo que te ayude a distraerte", ejemplifica la especialista.

La psicóloga asegura que este tipo de respuestas permiten que la persona se sienta acompañada y comprendida. Y, en muchas ocasiones, eso es precisamente lo que necesita para afrontar mejor sus problemas.