El Papa amplia su agenda en España a última hora y se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia

Una señal luminosa de la plaza de Callao de Madrid anuncia la visita de León XIV a Madrid.

El Vaticano sale al paso de la polémica. El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su inminente viaje a España, según ha informado este viernes noche la oficina de prensa del Vaticano. Por el momento, no se ha especificado ni la fecha ni con quién.

"Respecto a algunas noticias difundidas por la prensa, puedo confirmar que durante los días del próximo Viaje Apostólico, el Santo Padre encontrará algunas víctimas de abusos por parte del clero en España. El encuentro ha sido organizado por la Iglesia española. Se proporcionará más información tras la reunión, respetando a las víctimas, sus deseos y su privacidad", ha señalado el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en unas declaraciones recogidas por El País.

De este modo, y según el escueto mensaje del Vaticano, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que en todo caso se podrá ofrecer más información "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad".

Este detalle es revelador. Según el diario español, el detalle de precisar que el acto es responsabilidad de la Iglesia española indica que el Vaticano quiere desmarcarse de la gestión de este delicado asunto.

Las asociaciones no encontraron respuesta a sus requerimientos

Varias asociaciones de víctimas de abusos en España habían denunciando en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, sin haber dado respuesta a sus peticiones para reunirse con él.

Se desconoce quiénes participarán en este encuentro para respetar su privacidad, ni en qué lugar, pero entre las personas que podría escuchar el pontífice estadounidense estarían las que acuden al proyecto Repara, puesto en marcha en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

A última hora del viernes, ni la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ni Reparación Integral Ya (RIYA) habían tenido respuesta a su requerimiento, según han confirmado a Efe.

Juan Cuatrecasas, presidente de ANIR, ha asegurado que no ha recibido ninguna noticia sobre su demanda, motivo por el que prevé que el papa se reunirá con víctimas acogidas dentro del Proyecto Repara.

Por su parte, Miguel Hurtado, portavoz de RIYA y primer denunciante de los abusos en Montserrat, ha opinado que el papa se reunirá con víctimas, pero no con organizaciones "activistas", tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.

Estas organizaciones tienen previsto manifestar sus críticas a la gestión de la visita de León XIV y por no ser recibidos el próximo lunes en las inmediaciones de la Nunciatura, donde se aloja el pontífice durante su estancia en Madrid.