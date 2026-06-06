4 millones de hogares europeos: el calor que desperdician los centros de datos de la IA bastaría para calentarlos, según el comisario de Energía de la UE

La Unión Europea apuesta por una irrupción limpia y segura de la inteligencia artificial. El responsable de energía de la UE, Dan Jørgensen, ha afirmado recientemente, durante una entrevista con Político, que las empresas que quieran beneficiarse del auge de la inteligencia artificial son bienvenidas en Europa, pero solo si demuestran su compromiso con los objetivos energéticos, climáticos y medioambientales del bloque.

Según él, eso significa que las grandes corportaciones tecnológicas apoyen fuentes de energía renovables y nucleares en lugar de los combustibles fósiles. También que apuesten por el reciclaje del exceso de calor de los centros de datos para calentar los hogares y negocios de los europeos.

La Unión Europea no quiere quedarse a la cola. El auge de la IA está generando una enorme demanda de nuevos centros de datos, y Estados Unidos y China lideran la construcción de las instalaciones necesarias para dar soporte a grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude y Doubau.

Enormes requerimientos

Los centros de datos que alimentan el funcionamiento de las inteligencias artifciales requieren enormes cantidades de electricidad para su correcto funcionamiento; y agua para mantenerse refligeradas. Esta carga energética y medioambiental ha generado controversia.

Jørgensen apunta a que estos centros de datos no deben aumentar su factura eléctrica. "Creo que el mercado de la IA en Europa será muy grande", celebra en sus declaraciones. Eso sí, "las empresas que operan en Europa construyendo estos centros de datos simplemente deben adoptar la postura de que la sostenibilidad les beneficia".

Con el auge de la IA, la UE presenta este miércoles un nuevo paquete de "soberanía tecnológica", destinado a reducir la dependencia de Europa de los proveedores de tecnología extranjeros en sectores como la computación en la nube, la inteligencia artificial y los semiconductores.

"Nos adentramos en una década en la que el consumo de energía de los centros de datos en Europa pordría duplicarse fácilmente, o incluso más. Y eso supone un reto", agrega el responsable de energía en su conversación con el medio de comunicación.

Una propuesta controvertida

Según avanza el periódico estadounidense, además de lo anterior, la Comisión Europea prepara una nueva etiqueta de sostenibilidad para estos centros de datos, con indicadores de eficiencia energética, consumo de agua y recuperación del calor residual. La propuesta ya ha suscitado críticas tanto del sector como de los gobiernos de la UE, en particular por los criterios preliminares que parecían favorecer la electricidad renovable y excluir la nuclear.

"Esperamos que los centros de datos apoyen nuestro Pacto Verde Europeo y contribuyan a la transición hacia energías más limpias, tanto nucleares como renovables", afirmó el comisario europeo.

La preocupación crece

Mientras los Gobiernos compiten por atraer inversiones de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google, los responsables políticos están cada vez más preocupados por las consecuencias energéticas del crecimiento del sector.

Irlanda se ha convertido en uno de los primeros países en experimentar una situación de este tipo. Los centros de datos consumen actualmente más del 20% de la electricidad del país. Pero este dato es impreciso, puesto que según un informe de Político, solo el 36% de los centros de datos obligados a informar sobre su eficiencia energética lo han hecho hasta ahora.

"Probablemente estemos en una situación complicada. Si utilizaramos tan solo la mitad del calor residual, podríamos calentar cuatro millones de hogares europeos. En mi opinión, esto es inaceptable", terminó Jørgensen.