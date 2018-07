El hilo de Twitter sobre la foto de Sánchez y Trump que debes leer

Pura comunicación política. Ya hemos visto la imagen de Pedro Sánchez y Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Bruselas. Y hay que fijarse también mucho en los detalles. Todo importa.

Antonio Camuñas, experto en estrategia institucional y exdirector de la Cámara de Comercio España-EEUU, ha vuelto a publicar un hilo en Twitter sobre la imagen de Sánchez y Trump después de hacerse viral con el que hizo sobre las instantáneas del presidente español en el avión y con gafas de sol. Y esto observa ahora...

1/ La Interrupción: Sánchez se introduce en el corrillo en que Trump mantiene una conversación con Erdogan (el presidente se gira ostensiblemente para ver quién le está interrumpiendo, y -aunque sigue hablando- sus palabras no están dirigidas a Sánchez sino a Ersogan) pic.twitter.com/cGIqdnZXPr

3/ Trump no tiene más remedio que escuchar lo que quiere decirle Sánchez, aunque su gesto no denota un particular interés. La sensación de haber sido interrumpido sigue siendo evidente en el semblante serio del presidente norteamericano ante un impávido Erdogan. pic.twitter.com/3QmTmFdH6P