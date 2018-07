Críticas a la organización del Mad Cool por la cancelación del concierto de Massive Attack

Una nueva polémica ha golpeado a la organización del festival Mad Cool 2018, que se celebra estos días en el barrio de Valdebebas en Madrid.

Después del caos que se vivió el pasado jueves en los accesos al recinto, la cancelación del concierto de Massive Attack en el último momento y sin ningún tipo de explicación a los asistentes ha vuelto a provocar las críticas y a llenar las redes sociales de comentarios negativos.

La actuación del grupo británico estaba prevista para las dos de la mañana y coincidía con la sesión de música electrónica de Franz Ferdinand, pero pasaban los minutos y la actuación de Massive Attack no empezaba.

Como nadie acudía a dar ninguna explicación, la gente que esperaba en el escenario de la banda se dirigió al otro espacio sobrepasando el aforo, saturando las vías de acceso y provocando las protestas de la gente.

Dos horas después de la hora de inicio prevista, la organización emitió un comunicado a través de redes sociales y en una de las pantallas del escenario: Massive Attack ha suspendido el concierto "achacando que el sonido del escenario donde en ese momento actuaba Franz Ferdinand molestaba para la realización de su show. Desde la organización hemos hecho todo lo posible [...] pero la decisión unilateral de la banda ha sido la de cancelar su show".

Massive Attack ya había sufrido problemas de sonido en su último concierto en Madrid que se celebró en el Palacio de Vistalegre en 2010.

Por un lado, los asistentes al festival han criticado a la banda por la cancelación, pero otros también se han quejado de la organización por haber programado las dos actuaciones a la misma hora sin tener en cuenta las características de cada estilo musical.

@madcoolfestival 2º día de Madcool, grupos importantes que se solapan, Arctics y Alice in Chains, Massive Attack no se presentan. La organización en general una puta vergüenza. No le daréis un me gusta, no os interesa. 2º año consecutivo que vengo. Nunca más. pic.twitter.com/i57LdZ0Aa7