Preocupación entre los seguidores de Carlos Sobera por su última foto en Instagram

Carlos Sobera, presentador del popular programa de Cuatro First Dates, ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores por su última publicación en Instagram.

"Recuperándome", ha escrito Sobera, quien aparece en la imagen de pie, apoyado en una silla, con pantalón corto, polo oscuro y gorra.

Entre las etiquetas que incluye en la fotografía aparece #HospitalRamónYCajal.

Una publicación que ha generado preocupación entre quienes le siguen, que se han hecho la misma pregunta:

De qué? Estás malito?? montse.pere

¿Pero que te a pasado???? marya.sanga

¿que te pasa? Espero pues que te recuperes pronto littleprincess_barbie

Un abrazo Carlos, recuperate anipro33

No se que te ha pasado pero recuperare pronto eli.r.r

Espero que estes bien, no se lo que te había pasado thetinywombat

