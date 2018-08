El cabreo de David Broncano en Twitter: "Me estáis jodiendo la vida"

El humorista David Broncano, presentador de La Resistencia en Movistar+ y La Vida Moderna en la Cadena SER, ha publicado un misterioso tuit dirigido a la aerolínea Vueling en el que muestra su enfado con esta compañía aérea.

"Hola Vueling", comienza Broncano, que plantea la siguiente queja: "No quiero exagerar, pero me estáis jodiendo la vida y no hay forma de hablar con una persona humana al respecto".

Un mensaje que culmina con esta petición: "Please, una manita per favore".

Hola @vueling, no quiero exagerar pero me estáis jodiendo la vida y no hay forma de hablar con una persona humana al respecto. Please una manita per favore 😶 — David Broncano (@davidbroncano) 2 de agosto de 2018

Uno de sus seguidores le ha preguntado si "se atisba angry (enfadado) Broncano", a lo que el humorista ha contestado: "É possibile" ("Es posible", en italiano).

La aerolínea ha contestado preguntando a Broncano cuál era su problema:

Hola David, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Nos puedes pasar tu código de reserva por DM? Quedamos a tu disposición — Vueling Airlines (@vueling) 2 de agosto de 2018

Pero el humorista seguía mostrando su cabreo por Twitter con esta encuesta: "En momentos de grave drama con una aerolínea (por ejemplo, Vueling), ¿qué haríais? A. La concordia. B. Palo con clavo".