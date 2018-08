Decenas de muertos y heridos por un ataque contra un autobús con niños en el norte de Yemen

Decenas de personas han muerto o resultado heridas como consecuencia de un ataque perpetrado este jueves por la mañana contra un autobús que transportaba niños en la ciudad yemení de Saada, en la zona norte del país, ha informado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La organización ha confirmado la llegada de "decenas" de víctimas a un hospital apoyado por el CICR en la zona. Estas víctimas, ha añadido en Twitter, corresponderían a un ataque sobre un autobús en el mercado de Dahyan.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa'ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p