Carmen Montón dimite como ministra de Sanidad

Se va. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha presentado su dimisión este martes en torno a las 21:20 horas, tal y como había adelantado en exclusiva la periodista de El HuffPost Esther Palomera.

"Estoy muy orgullosa y agradecida de que el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su Gobierno. He sentido su afecto. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno, y para que eso no influya le he comunicado mi dimisión como ministra de Sanidad", ha asegurado la ministra de Sanidad.

Montón ha defendido en la comparecencia su breve trayectoria en el ministerio. "El 7 de junio tomé posesión con la ilusión de formar parte de un Gobierno para cambiar las cosas. Durante estos 100 días hemos trabajado por recuperar derechos. Hemos recuperado la asistencia sanitaria universal, así como hemos sentado las bases de la eliminación del copago y la recuperación de derechos de la Ley de Dependencia. También hemos dado los primeros pasos para la elaboración de una ley de protección integral de la violencia en la infancia. Queda mucho por hacer pero estoy convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer".

La ministra ha abandonado tras la publicación en eldiario.es de una serie de informaciones sobre la obtención de manera irregular de su título de Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género en el Instituto de Derecho Público, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En este mismo centro estudiaron sus estudios de posgrado Pablo Casado y Cristina Cifuentes. La ministra ha defendido la legalidad de su titulación: "No he cometido ninguna irregularidad".

La puntilla a la ministra se la ha dado laSexta al informar en exclusiva de que Montón había plagiado 19 de las 52 páginas que conformaban su TFM. Sin embargo, la presión era máxima entre las filas socialistas que pedían la dimisión.

"Se ha puesto en duda mi trabajo. Desde el primer minuto he dado explicaciones, he dado toda la información de la que dispongo, me he y he aclarado todo aquello de lo que dependía de mí exclusivamente", ha señalado.

La dimisión de la titular de Sanidad se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hubiera trasladado su respaldo esta misma tarde. "Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo", ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Senado.

Montón se ha convertido en el segundo ministro de Sánchez que tiene que dimitir en apenas 100 días de Gobierno, después de la caída de Màxim Huerta, que dimitió el 13 de junio como ministro de Cultura después de que saliesen a la luz sus problemas con Hacienda.

