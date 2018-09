Carmen Lomana ha inventado un nuevo concepto: vegetariana de mamíferos. Se come cualquier animal que no mame. Aves y pescado sin problema. No entiendo ese vegetarianismo random #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/vWLsjrqRVg

Carmen Lomana en #MCCelebrity:

"Yo soy vegetariana pero no de mamíferos. Yo soy de vaca, ternera, etc, pero de pollo no soy vegetariana, porque el pollo vuela, no mama" pic.twitter.com/PUaTRMSacw