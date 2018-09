Cachondeo con las reacciones en 'GH VIP' tras la expulsión de Isa Pantoja

Gran Hermano VIP ya ha tenido su primera expulsión, y la elegida ha pillado a muchos por sorpresa: Isa Pantoja. La hija de la Isabel Pantoja desató las iras de gran parte de la audiencia porque su presencia hacía que Telecinco intentara cruzar el programa con Sálvame.

La tonadillera llegó a llamar tres veces a este espacio y una a GH VIP en relación a Chabelita; muchos consideran que ha recibido trato de favor de la cadena sobre otros concursantes para exprimir el morbo de su clan familiar.

Y se enfrentaba además como nominada a Miriam, tan odiada en la casa como adorada por el público por ello. Es habitual en el programa que las víctimas provoquen la empatía de la audiencia, y los insultos y marginación que ha sufrido han hecho que caiga en gracia entre el público.

GH VIP había prometido a sus espectadores que podrían elegir quién abandonaría la casa y parece haber cumplido su palabra. Con más de un 60%, Isa Pantoja expulsada y Miriam se queda. Ha llorado y todo al saber el apoyo que le da el público, que ha convertido en tendencia la frase "Gracias, España".

A mi esa frase de Miriam "pensaba que no tenía nada de apoyo" me ha matado Cuando salga y vea el apoyo que tiene va a flipar #GHVIPGala3

Los fans lo han gozado con las caras de los demás concursantes a su regreso, especialmente Mónica Hoyos (apodada "Pollos" por Miriam), Makoke ("la señora duquesa"), Aurah ("Señora Zanahoria") y Suso ("sucio"). Tanto es así que "las caras" se ha convertido en tendencia...

"LAS CARAS" es TT assfafgasggsjjaajj me va a dar algo #GHVIPGALA3 pic.twitter.com/sz6VYGTM81

Mónica te veo pálida 🙄 ahora si que le das dos besitos, antes de irse no... que educada te has vuelto♥️ me encantas así! #GHVIPGala3