La mejor médica de familia del mundo trabaja en una ciudad española

La médica de familia Verónica Casado, ha sido elegida como la mejor del mundo en la XXII edición del Congreso de WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners / Family Physicians). La doctora ha sido galardonada con el premio 'Five Stars' del organismo.

La médica vallisoletana, que trabaja en el Centro de Salud del barrio de Parquesol de la capaital castellana, llegaba a la conferencia con el 'WONCA Five-Stars' europeo y con el 'WONCA-CIMF 5-Estrellas' iberoamericano bajo el brazo. Esta es la primera vez que una profesional española logra el mayor reconocimiento mundial en Medicina de Familia y también la primera vez en todo el mundo que una médica de familia es reconocida como la mejor en dos continentes simultáneamente.

Casado ha aportado, durante el tiempo de defensa de su candidatura, una visión de la Medicina Familiar y Comunitaria y de la Atención Primaria como "nucleares en los sistemas sanitarios frente a un sistema hospitalocéntrico que se ha demostrado como ineficiente, siendo muy necesario pero complementario a una buena Atención Primaria, puesto que el hospital sin ésta es ineficiente e insuficiente para abordar el paradigma actual de los problemas de salud".

Los representantes de la semFYC han expuesto en el Congreso programas como el de la Semana Sin Humo que, durante 19 años, ha impulsado la sociedad como estrategia de deshabituación tabáquica; las iniciativas desarrolladas para hacer frente al daño producido por las actividades sanitarias mediante competencias de prevención cuaternaria; o el proyecto europeo KRISTINA, de desarrollo de un agente humano comunicativo para superar las barreras lingüísticas y garantizar la asistencia sanitaria, el cual forma parte de uno de los pilares de desarrollo de futuro de la Unión Europea, el Programa de inversiones Horizon 2020.

El grupo de trabajo de Calidad y Seguridad de WONCA Mundial está coordinado por dos médicos españoles, Pilar Astier y José Miguel Bueno del que son Presidenta y Secretario, respectivamente.