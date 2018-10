Jaime Peñafiel no se muerde la lengua. De este modo, el periodista ha concedido una entrevista en la Cadena Ser, con motivo de la publicación de su último libro Los 80 años de Sofía: esposa, madre y abuela(Grijalbo), en la que afirma que la reina Sofía "ha sido un fracaso como madre, porque no ha sabido educar a sus hijos; como abuela y como mujer también ha fracasado; pero como reina ha sido una gran profesional, en palabras del propio rey Juan Carlos", ha defendido Peñafiel.

El periodista ha destacado, en referencia a la monarquía en general, que "este país no es monárquico", y ha matizado que con Juan Carlos "este país era juancarlista": "Eso es un riesgo para la institución. Sin ir más lejos este domingo Pablo Iglesias se metió con el rey", ha incidido Peñafiel.

En este contexto, el periodista ha hablado con una gran claridad: "No quiero ser agorero, pero la monarquía española tiene su fecha de caducidad. Depende de cómo evolucione este país... pero es que cada día hay algo nuevo, como la actitud del presidente Sánchez en el fallo de protocolo. Eso es un gran fallo de protocolo del jefe de protocolo", ha considerado.

"Lo más terrible que he visto"

Peñafiel, quien se reconoce más partidario de la reina Sofía que de la reina Letizia, ha rememorado el rifirrafe entre ambas a la puerta de la catedral de Palma con motivo del domingo de resurreción: "Fue lo más terrible que he visto en la familia real. Nadie lo entendía. Por qué se enfrentaba a la abuela. Yo iba a favor de la reina Sofía porque me pareció que estaba siendo humillada, vejada, nadie salió en su defensa, y Felipe estaba asustado", ha opinado Peñafiel, quien considera que Felipe VI es "buena persona pero es un pobre hombre que vive con una persona con reacciones viscerales".

Y la relación se torció

Peñafiel ha explicado cuándo empezó su relación con la familia real, y cuando se torció: "Lo mío y la familia real fue un accidente. Empecé en Europa Press, de los primeros periodistas que trabajó ahí, ahí me formé como periodista, e hice guerras, accidentes, tragedias... ya de ahí me fichó Hola y yo me adapto a la empresa que me contrata", ha comenzado a narrar Peñafiel.

"Pero yo, como dijo Clooney, 'soy viejo y rico y eso es un peligro'", ha continuado Peñafiel, quien ha especificado que "soy respetuoso con todo pero soy crítico y la prensa española es muy cortesana. Dicen una cosa y se manifiestan de otra. Yo he sido muy crítico".

En este punto, Peñafiel ha recordado cuándo se torció su relación con Juan Carlos de Borbón: "En un viaje de los reyes a Inglaterra, era la única monarquía que no fue recibida por la reina Isabel, pero se forzó un poco. La reina de Inglaterra dijo que fuesen a Windsor y Juan Carlos quería subirse a una carroza y ser recibido por los príncipes de Gales y eso no fue así. Yo lo y yo lo critiqué porque no era un protocolo adecuado para la familia real española", ha explicado Peñafiel.

Ha continuado el periodista: "Yo lo escribí y Juan Carlos se molestó. En una recepción me dijo que no tenia ni puta idea de lo que escribo y yo le expliqué que no me gustó ese protocolo. Y me mandó callar. Ahí la cosa se torció. Sabino me dijo que estaba cabreado porque el viaje se hizo en unas condiciones que él no quería", ha especificado Peñafiel.

Un privilegiado

Así mismo, Peñafiel ha recordado cómo él fue el único periodista que pasó el día del nombramiento del rey como rey en 1975 a solas con él y la reina durante tres horas. "El rey pidió aquel día que fuera a la Zarzuela. Cuando llegué al Palacio el rey estaba limpiando cámaras fotográficas y la reina estaba leyendo telegramas. La familia estaba con don Juan, el gran traicionado, la derecha estaba con Franco, y la izquierda también para comprobar que estaba muerto", ha explicado Peñafiel.

El periodista también ha valorado la dimisión de Juan Carlos como rey, algo que a su juicio fue un complot: "A mí me entristeció porque fue un complot familiar. La reina fue engañada, Letizia nunca se llevó bien con Juan Carlos y a Felipe ya le tocaba. Yo había escrito que el rey no abdica, muere como rey... y abdicó", ha sentenciado.

