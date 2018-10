Esta foto hizo que todo el mundo pensase que Ross, de 'Friends' había cometido un robo

La Policía de la localidad británica Blackpool buscó ayuda este martes para localizar al sospechoso de robar un paquete de cervezas en un restaurante del municipio. En lo que no cayeron (o sí) era en su llamativo parecido con el intérprete David Schwimmer, conocido por dar vida a Ross en Friends. Si no lo crees mira la imagen.

Los ciudadanos de Blackpool sí lo vieron el parecido y lo dejaron claro en los comentarios de la publicación, e incluso plantearon hipótesis muy locas en las que el protagonista de la sitcom estadounidense podría haber cometido el crimen. Muchos señalaron que el culpable de que se haya convertido en un ladrón es de aquel que le robó su mítico sándwich de pavo, o que se "han tomado un descanso".

"Mónica y Chandler se han mudado a una casa más grande a otro Estado, Joey todavía está en California, Phoebe dejó a Mike y se fue con el hombre que lame el cuello de la gente en el metro... Y Rachel ha dicho tomémonos un descanso. Entonces ha tomado la decisión de robar un paquete de 24 cervezas 😂😂😂", bromea el usuario de Facebook Louez Dennis.

"Porque no ha sido su día, su semana, ni su mes [parafraseando la canción de la intro I'll be there for you]", indica Jake Watkins.

Los comentarios con referencias a la producción y las bromas que tenían a Schwimmer como protagonista han sido tantos que incluso la Policía de Blackpool ha tenido que desmentir que sea él el autor de los hechos.

"Gracias a todos por sus respuestas rápidas. Hemos investigado este asunto a fondo y hemos confirmado que David Schwimmer estaba en Estados Unidos en esta fecha. Lamentamos que tenga que ser así".