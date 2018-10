Rosa María Mateo, a un diputado del PP: "Es usted un mezquino y un miserable"

Rosa María Mateo, administradora provisional única de RTVE, ha participado este martes en una comparecencia urgente solicitada por el PP "para explicar los motivos que la llevaron a crear una sociedad mercantil y si el fin ha sido utilizarla instrumentalmente para eludir el pago de los impuestos correspondientes o cualquier otra responsabilidad de carácter fiscal en la que pudiera haber incurrido".

Mateo ha negado que el objetivo de su sociedad patrimonial fuera "delinquir" y ha asegurado que la disolverá "cueste lo que cueste". Ha explicado, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, que desde 1993 es accionista de una sociedad patrimonial cuyo objeto social principal ha sido el arrendamiento de inmuebles y que nunca ha recibido ninguna notificación de Hacienda en cuanto a su liquidación de impuestos.

El diputado popular Ramón Moreno, con quien ha tenido un encontronazo, ha pedido el cese o la dimisión de Mateo porque no puede seguir gestionando RTVE de "forma honorable": "Usted tiene un grave problema, se llama opacidad, desprecio al control democrático".

El diputado ha criticado que el hijo de Mateo, administrador de la sociedad, haya trabajado como traductor en RTVE. "Es usted muy mezquino y muy miserable por sacar a mi hijo a relucir", le ha contestado Rosa María Mateo para después aclarar que RTVE contrató los servicios de su hijo de forma esporádica y que ella le buscó trabajo.

En su turno de réplica, el diputado del PP le ha espetado que pasará a la posterioridad "por algo vergonzante" por su "soberbia y falta de educación".

Mateo ha sostenido que no tiene que entrar en detalles sobre la actividad de la sociedad porque "no tiene relación alguna con el cargo", si bien ha reconocido que la quiso disolver en dos ocasiones y no lo hizo porque costaba "mucho dinero".

Mateo ha aseverado que lo hará "cueste lo que cueste", aun hasta cuando tenga que pedir un préstamo para afrontar su disolución.

"Podría ser Al Capone, pero no lo soy, no he creado una sociedad para delinquir", ha añadido, y ha solicitado que si alguien considera que así lo ha hecho, "como buen ciudadano tiene que dirigirse a las instancias correspondientes para denunciar el hecho".

Campaña de desprestigio

Durante el debate, la parlamentaria de Podemos Noelia Vera ha asegurado que el PP está en una "campaña de desprestigio" y ha añadido que, "de por sí", las sociedades patrimoniales "no son ilegales". No obstante, le ha preguntado si se utilizó para "hacer evasión fiscal por su parte" porque "la exigencia de transparencia es importante".

Mateo ha respondido a Vera: "Yo podría ser Al Capone pero la verdad es que no lo soy y entonces no he creado una sociedad para delinquir. Si la sociedad no ha pagado en estos años lo raro es que Hacienda ni siquiera se haya preocupado. Nunca he tenido ni una llamada de Hacienda", ha remachado.

Además, ha detallado que ha querido disolverla "dos veces" pero costaba demasiado dinero, pero ha asegurado que está estudiando la forma de disolverla "cuente lo que cueste". Mateo ha explicado que "introdujo algún cambio" en la sociedad cuando fue despedida de Antena 3.

Desde el PSOE, el diputado socialista José Miguel Camacho le ha trasladado a Mateo que esté "tranquila" porque el tema "no va contra ella", sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ustedes, señores del PP, se sienten incómodos con mi elección", ha manifestado Mateo, para después añadir que "una presidencia por consenso es una garantía de moderación" y añadir que esta RTVE "no sirve a ningún Gobierno".