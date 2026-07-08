'The New York Times' elige a Rosalía entre las 39 personas más estilosas de lo que llevamos de año 2026 por estos motivos

Aunque solo ha pasado la mitad de 2026 –el tiempo vuela, sí-, hay quien ya aprovecha el momento para elegir las típicas listas de final de año. Así lo ha hecho The New York Times, que ha elegido a las 39 personas más estilosas en lo que llevamos de año.

Y ahí, dentro de esos elegidos se encuentra una española: Rosalía, que repite por segundo año consecutivo. La cantante, que es probablemente una de las personalidades más internacionales que tenemos en nuestro país, ha sido elegida por su amor por Jonathan Anderson y Dior, marca de la que es embajadora. Desde luego que razones no les faltan para haberla seleccionado.

Rosalía, en su primer concierto de la gira 'Lux' en 'Lyon' Gareth Cattermole/Getty Images

Porque Rosalía ha encontrado en Jonathan Anderson, creativo de Dior, a la persona perfecta para vestirla en una serie de looks que The New York Times califica como "de celestiales, un poco Cisne Negro y un poco Miguel Ángel".

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 18: Rosalia is seen on June 18, 2026 in New York City. (Photo by ) Raymond Hall/GC Images/ Getty Images

De este modo, la cantante ha sido reconocida por convertir la moda en una forma de expresión artística, dejándonos grandes atuendos en lo que llevamos de año.

Bad Bunny o Josh O'Connor, también están en la lista

Además de Rosalía, en esta lista se encuentra Bad Bunny y su ropa color crema para una Super Bowl inolvidable que ha hecho historia. También Stephen Colbert, que se ha quedado sin su programa, The Late Show, pero al menos aparece aquí por su estilo como presentador.

Bad Bunny durante su actuación en la Super Bowl. Kathryn Riley

Josh O'Connor, de Dior en 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon NBC | Getty Images

No se olvidan de Audrey Nuna y el elenco de KPop Demon Hunters y su paso por los eventos cinematográficos, Björk, que apareció tan llamativa como de costumbre en la Bienal de Venecia.

Teyana arrasó en las alfombras rojas de la temporada de premios y la Gala Met no ha sido menos con este vestido cargado de flecos plateados con tocado a juego. WireImage/ Getty Images

Beyoncé acudió con su hija, que apostó por un vestido de falda con gran volumen combinado con una cazadora a juego. The Hollywood Reporter via Getty Images

Por supuesto está Teyana Taylor, que menuda temporada de premios protagonizó, convirtiéndose en todo un icono de estilo. Sin olvidar a Sarah Pidgeon, que interpretó a Carolyn Bessette Kennedy en Love Story y que es toda una it girl dentro y fuera de las alfombras rojas.

Emmanuel Macron, con gafas de aviador azules en Davos 2026 Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

John Travolta en la alfombra roja del festival de Cannes 2026. Frederic DIDES

En la lista hay espacio para Rama Duwaji por las botas que lució en la toma de posesión de su marido como alcalde de Nueva York, para Blue Ivy Carter, una nepobaby que impresionó en la gala del Met 2026 con un vestido blanco roto de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga, o Meryl Streep, cuya promoción de El diablo se viste de Prada 2 le han hecho entrar aquí como icono de glamour.

Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en la jura del cargo de alcalde de Nueva York. EFE

No se puede olvidar a Emmanuel Macron con sus gafas de sol en Davos, a Justin Trudeau más joven y guapo que nunca viviendo su amor con Katy Perry, a John Travolta con boina al debutar como director en Cannes o a Josh O’Connor, que ha pasado de Loewe a Dior y demuestra que, como le ocurre a Rosalía, su idilio con Jonathan Anderson está dejando lookazos de altura.