Garbiñe Muguruza pierde los nervios y lo paga con el cámara

La tenista Garbiñe Muguruza ha protagonizado este viernes un momento tenso durante el partido que ha terminado ganando a la letona Anastasija Sevastova en las semifinales del WTA Elite Trophy.

El choque, sin embargo, no comenzó del todo bien para la deportista española, que perdió el primer set. En ese momento, las cámaras grabaron cómo Muguruza se desesperaba junto a su entrenador.

Peak on-coart coaching.



"I don't feel shit"

"I try bla, bla, bla..."



"Are fucking done bothering me with the camera?"#Muguruza#WTAEliteTrophypic.twitter.com/l5jjcn8RVQ