Dani Mateo responde a las críticas de Pedro García Aguado a su 'sketch' sobre la bandera

El humorista Dani Mateo, colaborador de El Intermedio de LaSexta, ha contestado a Pedro García Aguado, presentador de Hermano Mayor, tras las críticas de éste al sketch en el que el cómico se limpiaba los mocos con la bandera de España.

Desde su cuenta de Twitter, García Aguado tildó a Mateo de "faltón que se cree gracioso" y afirmó que "si sólo sabe hacer humor faltando el respeto a las personas y sus símbolos, no es humorista".

No maestro, para eso están los pañuelos. No hay que sonarse, Ni con unas ni con otras, sí sólo sabe hacer humor faltando el respeto a las personas y sus símbolos, no es humorista, es un faltón que se cree gracioso. https://t.co/qXgD9mS5ns