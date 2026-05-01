Un ganador del Oscar pierde su estatuilla: no se la dejaron subir al avión y ahora está desaparecida

Las estatuillas de los premios Oscar, tras bambalinas, durante la 96ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre del Hollywood, California, el domingo 10 de marzo de 2024.

El cineasta Pavel Talankin, ganador del Oscar por su documental Mr Nobody Against Putin en este año, se encuentra en medio de una búsqueda desesperada, después de que su estatuilla dorada, tan valiosa y complicada de lograr, desapareciera tras un vuelo desde Nueva York hacia Alemania.

El problema, según informa la BBC, comenzó el pasado miércoles en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York (Estados Unidos). Talankin intentaba llevar el premio en su equipaje de mano, como lo había hecho anteriormente, pero los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se lo impidieron.

¿El motivo? Según la noticia de la cadena pública británica, la seguridad del aeropuerto detuvo a Talankin porque alegaron que el premio "podría ser utilizado como arma".

Al no tener equipaje facturado, el personal de la aerolínea Lufthansa ayudó al cineasta a embalar la estatuilla en una caja para enviarla en la bodega del avión. Sin embargo, al aterrizar en Alemania, el Oscar no estaba por ningún lado.

La productora ejecutiva del documental, Robin Hessman, que tuvo que asistir a Talankin por teléfono debido a que él no habla inglés fluido, expresó su frustración ante la situación: "Esto no le habría pasado a Leonardo DiCaprio", afirmó Hessman a la BBC.

Hessman añadió, además, que Talankin había volado múltiples veces con su Oscar y su premio Bafta de la British Academy of Film and Television Arts (ambos ganados este año), tanto por Estados Unidos como en vuelos internacionales, "y nunca había tenido problemas para llevar su Oscar a bordo".

Por su parte, la aerolínea Lufthansa emitió un comunicado lamentando lo sucedido... pero sin muchas respuestas por ahora. "Lamentamos profundamente esta situación. Nuestro equipo está tratando este asunto con el máximo cuidado y urgencia, y estamos llevando a cabo una búsqueda interna exhaustiva para garantizar que el Oscar sea encontrado y devuelto lo más rápido posible", exponen.

Su verdadero valor

Una estatuilla del Oscar mide 34 centímetros de alto y pesa 3,9 kilos, se recuerda en la información. Se estima que su fabricación cuesta entre 400 y 1.000 dólares, aunque su valor histórico y simbólico es incalculable, desde luego. Y más aún para cineastas que no son grandes estrellas de Hollywood.

El documental premiado, Mr Nobody Against Putin, documenta el aumento de la propaganda bélica en una escuela rusa donde Talankin trabajaba, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en 2022 y aún vigente. Debido a su obra, Talankin vive actualmente exiliado en Europa por su propia seguridad. En Rusia, el documental ha sido prohibido en plataformas de streaming bajo el argumento de que "propaga el extremismo y el terrorismo".

Ahora toca esperar a que haya buenas noticias sobre el galardón.