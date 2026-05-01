Quevedo responde a si siente que los jóvenes se están radicalizando contra el feminismo 

El cantante Pedro Quevedo ha hablado con el diario El País para celebrar la publicación de su nuevo disco, El Baifo, que está arrasando en todas las plataformas desde que viera la luz el pasado 24 de abril.

Durante la conversación con la periodista Eva Baroja, Quevedo ha reflexionado sobre su vida y sobre cómo combina la fama internacional con intentar ser una persona normal, también habla de la depresión que sufrió y hasta radiografía la situación de la música urbana y de la sociedad.

Precisamente, preguntado por "si le falta prestigio social al género urbano", ha afirmado que "vivimos en la época de la superioridad moral" y ha explicado que "cada género tiene su complejidad". "El urbano nace para no agradar al pijo de turno que dice que otra música es mejor", ha asegurado.

Entonces, la comunicadora le ha comentado que "igual las letras en las que parece que se cosifica a la mujer no contribuyen". Quevedo ha opinado: "Hay una diferencia muy grande entre hablar de cosas explícitas y pasarse de la raya y no respetar la integridad de las mujeres".

"No hay que confundir hablar de sexo con la falta de respeto. En mi caso, siento que lo hago desde un contexto de consentimiento y respeto, pero entiendo que haya debate. Me gusta que se vayan perdiendo los clichés", ha sentenciado el autor de himnos musicales como Quédate.

Quevedo, sobre el feminismo en los jóvenes

Entonces, ha sido cuando ha sido preguntado por "si siente que los hombres de la generación Z se están radicalizando contra el feminismo". De nuevo, ha vuelto a dar su punto de vista.

"Bueno, gente tonta siempre va a haber y en internet se dicen muchas tonterías. Mi generación ha crecido muy concienciada. Vengo de un colegio de curas y en mi curso había dos chicas trans", ha sentenciado Quevedo.