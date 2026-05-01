Sergio Fernandes, experto inmobiliario, sobre el imperio de Amancio Ortega: "Tendría que caerse el mundo antes para que sus propiedades pierdan valor"

Amancio Ortega es el magnate con la mayor cartera inmobiliaria del mundo. Según publica El País, más allá de sacar a la Bolsa su grupo textil, Inditex, que engloba Zara y otras marcas, en 2001 decidió crear su vehículo familiar, Pontegadea, con el que invertir en bienes inmuebles. La cartera inmobiliaria de Ortega, a fecha de 2025, alcanza un valor de 25.000 millones de dólares (21.200 millones de euros), tal y como calculó Forbes la semana pasada. Además, es la décima persona más rica del mundo, con una fortuna de 148.000 millones de dólares (125.450 millones de euros).

El magnate coruñés tiene presencia inmobiliaria en una decena de países, entre ello, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Corea del Sur. Sergio Fernandes, director de mercado de capitales de la consultora JLL en España y Portugal, indica que Ortega siempre invierte en activos a largo plazo. “Compra activos icónicos relevantes, básicamente que son nuevos o prácticamente nuevos, con excelentes inquilinos y en las principales ciudades del mundo", explica el experto inmobiliario.

“La estrategia es casi siempre la misma, ya que se trata de activos core, muy relevantes, muy icónicos y con alquiler a muy largo plazo, que tienen cobertura de riesgo prácticamente al 100% porque tendría caerse el mundo antes para que esas propiedades fueran a perder valor", explica el experto en sus conversaciones con El País. "Esa estrategia le lleva desde Nueva York a Londres, Seattle, Vancouver, París o Madrid", añade.

La Torre Picasso de Madrid

Uno de los movimientos más conocidos del magnate fue cuando compró en 2011 la Torre Picasso del distrito financiero de Madrid por 400 millones de euros. Pero este no fue tan solo el inicio de la gran cartera de edificios que el magnate posee en la capital. Cinco años después adquirió la llamada Torre Foster (actualmente sede de Moeve), una de las conocidas Cuatro Torres al final del paseo de la Castellana y el segundo edificio más alto de España.

Por esta operación, pagó 490 millones de euros en una operación que conllevó posteriormente investigaciones judiciales porque quien vendió el edificio, una sociedad del expresidente de la petrolera Cepsa Khadem Al Qubaisi, estaba siendo investigado por blanqueo de capitales.

Manuel Romera, director del sector financiero de IE Business School, destaca en conversación con el periódico que lo que le interesa realmente al empresario es invertir el dinero ganado con Inditex en activos con un componente de riesgo bajo. "Se trata de que tenga capacidad para poder invertirlo en algo que no es especialmente rentable, pero sí le ofrece una situación de poco riesgo para él, con mucha tranquilidad, mucha recurrencia de flujos de caja y no un especial riesgo procedimental", explica. Lo que busca, dice: "Preservar su riqueza y su patrimonio".