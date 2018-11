El humorista JJ Vaquero estalla. Tras la polémica provocada por el sketch en el que el colaborador de El Intermedio Dani Mateo se sonaba los mocos con una bandera de España, que ha llevado incluso a que varias marcas le retiren el patrocinio, Vaquero —colaborador habitual de El Hormiguero de Antena 3— ha revelado que últimamente sólo encuentra dos tipos de personas: los que le dicen que les gusta más El Intermedio —de laSexta— que El Hormiguero, o los que le "reprenden por ser amigo y trabajar con Dani Mateo".

Tras este planteamiento, y mostrando su "pesar", Vaquero sentencia: "Idos todos a tomar por el culo".

últimamente solo me encuentro con dos tipos de personas, los que sienten la necesidad de decirme que el Hormiguero no les gusta, que les gusta mas el intermedio. Y los que me reprenden por ser amigo y trabajar con Dani Mateo. Así que, muy a mi pesar.Iros todos a tomar por el culo — J. J. Vaquero (@VaqueroEH) 5 de noviembre de 2018

Las palabras del colaborador de El Hormiguero no han pasado precisamente desapercibidas, y en pocas horas tienen cerca de 3.000 'me gusta' y centenares de comentarios, muchos de ellos no muy comprensivos con Vaquero:

Pues aquí tienes un tercer tipo: Muchas veces no me haces gracia, pero otras me parto contigo. No me importa de quién seas amigo o enemigo. Me gusta mucho el Hormiguero (aunque a veces no me guste) y me parece bonito que haga espacios a monólogos (ya sean tuyos o de otros) — Darlington (@Darlington_ale) 5 de noviembre de 2018

Buena manera de tomarse una crítica. Se te ve buen tío y no todo van a ser palmaditas en la espalda, puedes hacer caso o no, pero de hay a mandar a la gente a tomar por culo no lo veo para un tío q se a ganado la vida en teatro y más de uno q te hace esa critica a pagado por ti — Alonso de Entrerrios (@victor6lo6ga) 5 de noviembre de 2018

Peor sería que Dani Mateo fuera tu cuñao Se limpia los mocos en las cortinas...y parece otra cosa — Francisco (@Francis72530646) 5 de noviembre de 2018

Tu colega Dani Mateo la ha cargado una vez más, es un tonto a las tres, déjate de corporativismo barato — Chomina que briegues (@JhonnyPeyton) 5 de noviembre de 2018

Pues a mi el hormiguero ya no me gusta y tú menos. Y si eres amigo y trabajas con Dani Mateo, pues mejor o peor para ti. Por cierto, tampoco me gusta Dani Mateo. Seré un espécimen raro....... — Rubén Pérez (@rperezm74) 5 de noviembre de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard