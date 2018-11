El abogado personal de Trump reconoce que mintió al Congreso sobre la trama rusa

Michael Cohen, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido ante el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, que mintió ante las comisiones de investigación abiertas en el Congreso.

Cohen, de 52 años, ha comparecido ante un tribunal federal de Nueva York y admitir ante los fiscales que mintió el año pasado sobre sus contactos con Rusia durante la campaña de las elecciones presidenciales, lo que representa una potencial amenaza para los intereses de Trump.

En concreto, ha admitido un delito de falso testimonio en relación a un texto que remitió por escrito y en el que aludía a un proyecto inmobiliario de la empresa de Trump en Moscú, según la agencia de noticias Reuters.

Former Trump lawyer Cohen pleads guilty to lying to Congress https://t.co/q3G1XGa5MO