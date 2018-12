La dura confesión con la que Jennifer Aniston ha sorprendido a todo el mundo

La relación de Jennifer Aniston y su madre nunca fue idílica. El rodaje de Dumplin', la película que Netflix estrenará el 7 de diciembre, ha hecho que la actriz recuerde cómo era su vínculo con ella. En la cinta, Aniston interpreta a una mujer obsesionada con la belleza. Un caso similar al de su madre, la actriz y modelo Nancy Dow, que falleció en 2016.

Jennifer Aniston vuelve a la comedia en el tráiler de la cinta de Netflix, "Dumplin": https://t.co/XYF1de8WCfpic.twitter.com/XTKIR9AYPA — Cubriendo Hollywood (@CubriendoHolly1) 14 de noviembre de 2018

"Le importaba muchísimo su aspecto y su imagen. Pero también el mío [...] No fui la niña modelo que ella hubiese esperado y eso fue algo que siempre me acompañó", ha declarado la actriz de Friends en una entrevista con The Sunday Telegraph: "Era muy rencorosa. Se guardaba cosas que a mí me parecían tonterías".

La relación empeoró cuando Dow publicó un libro en 1999 (Aniston trabajaba en Friends) y se refería en él a su hija. De hecho, la gran ausencia de la boda entre Aniston y Brad Pitt fue la Nancy Dow: la intérprete no la invitó. Aunque finalmente se reconciliaron. Las declaraciones de Aniston han sido muy comentadas en Twitter, donde han generado una gran sorpresa.