Seis muertos y decenas de heridos tras una estampida en un concierto en Italia

Cinco menores y una mujer han muerto y hay decenas de heridos al producirse este viernes una estampida en la discoteca Lanterna azzurra de la localidad de Corinaldo, en la provincia italiana de Ancona. Ocurrió durante el concierto de Sfera Ebbasta, un conocido rapero italiano, porque supuestamente alguien dispersó un spray pimienta, según han informado los bomberos.

Los muertos son tres chicas y dos chicos, entre los 14 y los 16 años, y una madre, de unos 40 años, que había acompañado a su hija al concierto, según ha confirmado el jefe de la policía de Ancona, Oreste Capocasa, al canal de noticias público Rai News.

Capocasa explicó que hay 13 heridos en estado muy grave y que otros 60 menos graves ingresaron en los hospitales de la provincia.

Algunos testigos han contado que comenzaron a correr después de asustarse al sentir un olor ácido y se dirigieron a las puertas de emergencias del local pero que estaban cerradas.

Sin embargo, el jefe de policía de Ancona afirmó que todo sucedió fuera del local cuando los jóvenes se fueron agolpando y se rompieron algunas barreras y cayeron al vacío, ya que la discoteca se encuentra en una zona elevada.

Algunos de los fallecidos murieron al caerles otras personas encima, mientras que los bomberos confirmaron que dentro de la discoteca no hubo víctimas.

La estampida se produjo cuando se esperaba aún el inicio del concierto dentro de la discoteca y algunas personas que iban a entrar han contado que muchos de los jóvenes que salían tenían problemas respiratorios y tosían.

Los heridos han sido distribuidos en los hospitales de las localidades cercanas y los más graves han sido trasladados a Ancona, en la región central de Las Marcas.

Según un mensaje de Twitter del cuerpo de Bomberos, la estampida se produjo antes de la 1.00 hora italiana y en las imágenes difundidas por los bomberos se ven a decenas de jóvenes que están siendo atendidos en una carretera y algunos de ellos llevados en camillas.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe