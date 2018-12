"No entiendo": Évole hace temblar Twitter con la inquietante opinión de dos jóvenes tras ver un mitin de Vox

"¿Que me llaman facha? Que me llamen facha. ¿Que me llaman ultraderecha? Que me llamen ultraderecha. ¿Que me llaman xenófobo? Que me llamen xenófobo. No lo soy. Soy una persona normal". El periodista Jordi Évole ha mostrado cómo es desde dentro un mitin de Vox en su último Salvados —de laSexta—.

En un acto electoral en Huelva durante la pasada campaña electoral en Andalucía, el programa habló con varios simpatizantes de la formación ultraderechista, quienes argumentaron sus puntos de vista sobre asuntos como la inmigración, la derecha, la izquierda o la patria y sus símbolos: "A mí que se pite el himno de España me molesta. Que Dani Mateo se suene los mocos con la bandera es una falta de respeto. Son símbolos y hay que respetarlos", defendía un simpatizante del partido liderado por Santiago Abascal.

Sin embargo, ha sido el testimonio compartido por Évole en Twitter de dos jóvenes no seguidores de Vox el que ha provocado un auténtico tsunami en la red social. Los chavales, un tanto escandalizados con lo que acababan de ver en el mitin de la formación ultraderechista, intercambiaban sus puntos de vista en un breve diálogo que en pocas horas tiene cerca de 6.000 'me gusta':

"Yo me imaginaba que aquí estuvieran todos los abuelillos de 60 o 70 años, aquí anclados, con Franco, pero esto está lleno de jóvenes. Gente de nuestra edad, que piensa distinto a nosotros. Yo no entiendo como después de 36 años de dictadura pueda la gente pensar esto otra vez, la verdad", reflexiona uno de los chavales, a lo que el otro responde: "No es que lo vuelvan a pensar, es que nunca se lo han quitado de la cabeza".

- No entiendo, después de 36 años de dictadura, como puede la gente pensar otra vez esto.

- No es que lo vuelva a pensar. Es que nunca se lo ha quitado de la cabeza.#VOXalNatural — Jordi Évole (@jordievole) 9 de diciembre de 2018

El intercambio de pareceres de los chavales ha generado un encendido debate en Twitter, con cerca de 600 comentarios:

Sencillo, vosotros habéis abierto heridas casi cerradas, habéis perdido el respeto a todo. Ahora no digáis que no os lo esperabais, porque es mentira, era lo que estabais buscando exactamente, la confrontación. El problema es que se os ha ido de las manos y ahora ya veremos ... — Jose Antonio (@Sin_Nada_Mas) 9 de diciembre de 2018

Te refieres a los 36 de Andalucía no? — Juanan (@AlfaCentauro2) 9 de diciembre de 2018

Me está dando pavor ver este programa. Me da pavor leer el programa electoral, ver como piensa la gente al respecto me da ganas de coger las maletas y largarme a otro país. Que locura y que vergüenza. Quieren quitar ellos solos todas las libertades que tenemos. — Cynthia Sánchez (@cysava89) 9 de diciembre de 2018

El día que hagas un programa imparcial macho ..... — ivan sesma (@ivansesma) 9 de diciembre de 2018

Y la extrema izquierda que? Tu fuiste a Venezuela y sabes de que va todo. — Randolfo J,Fernandez (@randolfojavier) 9 de diciembre de 2018

Tu mismo reflexionas y tú mismo te contestas. No prestas atención ni en tu propio programa, ¿Que estabas dormido?. En España hay muchísimo patriota que lo único que quiere es vivir tranquilo y que le dejen en paz y cuando eso peligra cogen su patriota y a luchar. — Futuro Español (@PDNE2012) 9 de diciembre de 2018

No comparto absolutamente nada el ideario de Vox pero no debemos confundir ser de derechas o de ultraderecha con ser antidemocrático. — Adri SJO (@AdriSanJose) 9 de diciembre de 2018

Han estado agazapados... cómo las alimañas — N_Sousa (@niunamas59) 9 de diciembre de 2018

Gracias #Jordi Evole , me has despertado mis dudas, votaré a #VOX — Jose cale morales (@Josecalem) 9 de diciembre de 2018

Durante el Salvados de este domingo, se ve —entre otras cosas— a Santiago Abascal arengando a sus votantes afirmando que los medios les han "estigmatizado, insultado o afirmado que" tienen "malos sentimientos en torno a la inmigración", o a la multitud que abarrotó el evento en Huelva cantando al unísono El novio de la muerte o el Malamente de Rosalía.

📹 @jordievole se cuela en nuestros actos esperando encontrar los discursos totalitarios de Podemos y se encuentra a la España grande, la España alegre, la #EspañaViva, la España libre con la que ni pueden ni podrán acabar 🇪🇸💪#VOXalNaturalpic.twitter.com/grH0ZABWRF — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 9 de diciembre de 2018

Antes de la emisión del programa, Évole y Abascal ya se habían dedicado algunas palabras mútuamente, como cuando Abascal afirmó del periodista que no tenía vergüenza y que era un "mamporrero del poder", a lo que Évole respondió —en laSexta Noche— que no seguía a Abascal en Twitter, pero que podía decir lo que quisiera porque "está en su perfecto derecho por más que discrepe con sus opiniones".

"Hay un punto de cabreo en los votantes de Vox. Igual era un voto que hasta ahora capitalizaba Podemos, y ese voto de la ira ahora lo ha capitalizado Vox. Es la sensación que tenemos [...] la mayor parte de la gente con la que hablamos nos dijo que provenía de votar al PP, pero también había otros que votaban a otras opciones", argumentó Évole en el programa presentado por Iñaki López.

