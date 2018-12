Operación Triunfo ha dado mucho que hablar y no precisamente en el sentido musical. Más allá de la interpretación de Toxic de Alba y Natalia, alguna actuación de Famous o de las canciones en catalán y gallego de Miki y Sabela no se han comentado prácticamente ningún momento sobre el escenario. Eso sí, polémicas ha habido para rato.

En la gala 0, antes de empezar el concurso, ya se puso el foco en la decisión de dejar fuera a Luis Mas, que nada más salir del programa firmó un contrato discográfico. A esta declaración de intenciones le siguió el más que conocido debate sobre la palabra mariconez, el despido de Itziar Castro y el regreso de Los Javis, el "follar, follar, follar" de Pablo Amores, el novio de María, y otras tantas polémicas que han dejado a las actuaciones del programa en un segundo plano.

Antes de conocer el ganador este miércoles, hemos repasado las situaciones que han dado mucho que hablar y que seguro que todo el mundo recordará haya visto o no el programa.

La palabra mariconez y otras tantas reflexiones lingüísticas

TVE

María y Miki pusieron en tela de juicio la palabra "mariconez" de la canción Quédate en Madrid de Mecano. Todo el mundo estuvo hablando de ese término durante la semana previa la Gala 4, donde espectadores y famosos se dividían en si era o no homófobo tal y como argumentaban los triunfitos. Aunque en un primer momento se negaron a cantarla, al final lo acabaron haciendo tal y como les dijo el autor, José María Cano.

A esta le siguieron otras interesantes y aplaudidas reflexiones por parte de Alba y otras concursantes, que cuestionaron el significado machista de otras palabras como "chica" o "arreglada".

El comentado despido de Itziar Castro

La salida de Itziar Castro del programa de TVE marcó un antes y un después en el programa. Era la primera vez que el formato echaba a uno de sus profesores. La intérprete reprochó a Gestmusic su despido, los concursantes lo celebraron y Los Javis volvieron a ser los profes de interpretación de la Academia y dejaron a los triunfitos con estas caras.

TVE

"Me cago en la Falange"

La política tampoco se ha escapado de esta edición del programa. Durante una charla con Noemí Galera. Dave admitió que se había cagado en la Falange más de una vez. "¿Te refieres a la Falange Española?", preguntó Galera. "Sí, y de las JONS", dijo Dave. "Bueno, ahí también me cago yo. Y si no que vengan", afirmó la directora de la Academia. Al partido no le hizo ninguna gracia y les tachó de "cínicos" y "maleducados". Para zanjar con la polémica, TVE acabó pidiendo disculpas.

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve#OTDirecto28SEP

Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de septiembre de 2018

La huelga fuera de las habitaciones

TVE Los concursantes en huelga en la puerta de las habitaciones.

Aunque parezca que todo fueron malos rollos, los triunfitos también hicieron alguna que otra fiesta. Una de ellas les costó el castigo de la dirección, por el que accederían media hora más tarde a las habitaciones. Esto no sentó bien a los concursantes, que decidieron ponerse en huelga tumbándose fuera de las habitaciones. Su mala actitud con los trabajadores del programa provocó una fuerte bronca de la directora de la Academia.

Mucho feminismo, pero solo con Miki

Los mensajes feministas han estado a la orden del día en esta edición del programa, pero el encargado siempre era el mismo: Miki. El catalán se caracterizó por hablar en lenguaje inclusivo en las galas y por abordar las distintas temáticas sociales por las que Roberto Leal le preguntaba. Este cúmulo de gestos no gustó nada a sus compañeras que criticaron que ellas no fueran las protagonistas de estas conversaciones.

"Follar, follar y follar": las perlitas del novio de María

TVE María y su novio, Pablo Amores.

La aparición del novio de María en la Gala 10, poco antes de su expulsión, ha sido otro de esos momentos de los que todo el mundo ha hablado, haya visto o no el programa. Pablo Amores se convirtió en protagonista inesperado del talent al decir que lo primero que haría cuando su novia abandonase la Academia sería "follar, follar y follar", que lo que más echaba de menos era su culo o que desde que estaba en el concurso estaba "buenísima".

No todos optarán a representar a España en Eurovisión

Apenas dos semanas antes de la final del programa, Gestmusic hizo público el listado de concursantes que actuarían en la gala especial de Eurovisión y las canciones seleccionadas para cada uno. Para sorpresa de todos (también para los triunfitos) Dave, África y Alfonso no tienen canción para la gala.

La falta de atención psicológica

Julia y Alba diciendo que hoy no tienen ni a Pau, ni Sara y que no les han visto para 4 semanas. Muy fuerte #OTDirecto16DIC

Lo necesitan!! pic.twitter.com/hgQASc8ozw — Little Mix | Julia ganadora (@jjpl__lm) 16 de diciembre de 2018

La última semana no iba a ser menos dada la trayectoria del programa y solo a unos días de la final, Alba y Julia se quejaron de que hacía varias semanas que no recibían atención psicológica. Se ha generado tanto revuelo con esta crítica que hasta el propio Tinet Rubira y Noemí Galera se pronunciaron al respecto.