La demócrata Nancy Pelosi se convierte en nueva presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU

La demócrata Nancy Pelosi se ha convertido este jueves en la nueva presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., cargo que ya ocupó entre 2007 y 2011, después de que los demócratas recuperasen el control de esa cámara en los comicios legislativos del pasado mes de noviembre.

La veterana representante de California, de 78 años, sumó 220 votos para convertirse en la nueva presidenta de la Cámara Baja, por delante del candidato republicano, Kevin McCarthy, que recibió 192. Dos miembros no votaron, 18 emitieron su voto en favor de otras personas y 3 legisladores votaron "presente".

BREAKING: Nancy Pelosi elected speaker of the House, reclaiming the gavel after becoming the first female House speaker in history https://t.co/88DnhJSZLZpic.twitter.com/Ga4EcgXXOY