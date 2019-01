Casado: "El 25% de las víctimas de violencia en el hogar no son mujeres"

"Que no nos vengan con las cifras. Ya sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres, que son las más vulnerables, que además en muchos casos tienen dependencia económica. No tienen ni la capacidad ni la autonomía de irse de casa y que tienen que tener una medida de protección oficial. Ya lo sabemos, pero también sabemos que hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres, en especial niños y ancianos, pero también parejas homosexuales".

Estas palabras son del líder del PP, Pablo Casado, en un acto hoy en Canarias, donde ha asegurado este viernes que su formación negociará con "cualquier partido que proponga" que las víctimas varones "también estén protegidas", que "intente limitar las denuncias falsas", que busque "eliminar ayudas susceptibles de crear chiringuitos y agencias vinculadas a partidos políticos para lucrarse" y que "reclamen la consagración del artículo 14 de la Constitución" que dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley.

"Esos partidos, dentro de la Constitución, dentro de la legislación y de los acuerdos en vigor en España con pactos parlamentarios, no mediáticos, podrán sentarse a negociar y a mejorar esas políticas", ha aclarado el líder 'popular', durante su intervención un mitin político en Canarias en la que no ha mencionado explícitamente Vox.

Rechaza "lecciones" de la izquierda

Por el contrario, Casado ha rechazado las "lecciones" de la izquierda sobre violencia machista y les ha acusado de crear "monopolio" sobre este tema intentando "emborronar" la trayectoria de su partido y de "una sociedad que ha ido siempre unida" en materia de violencia machista. "Nadie nos va a cambiar nuestra posición: apoyo a las víctimas, apoyo a las mujeres en esta terrible situación familiar, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los jueces de esta jurisdicción", ha declarado.

El presidente del PP ha respondido así a las críticas surgidas tras la propuesta que su partido ha realizado a Vox en Andalucía, de aprobar ayudas también para los hombres en casos de violencia de género.

En su intervención, Casado ha señalado que este tipo de violencia es una "de las mayores lacras sociales" con las que "hay que acabar" y que son partidarios de "las políticas específicas para las mujeres que sufren maltrato en el entorno doméstico, familiar o en el ámbito de sus parejas".

Sin embargo, ha señalado que el PP "respeta que un partido" al que le parezca bien que haya medidas para proteger a la mujer que "sufre el maltrato en su hogar" y, al mismo tiempo, quiera proteger a "niños y ancianos que siendo varones también sufren violencia por parte de familiares y cuidadores". "Eso estamos diciendo, que se proteja a las víctimas independientemente del sexo y de su edad. A las más vulnerables", ha apuntado.

"Un 25% de víctimas no son mujeres"

En este sentido, ha indicado que sabe que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres y que ellas son las "más vulnerables", pero ha señalado que el 25% que no son mujeres y que son, especialmente niños y ancianos, parejas homosexuales, o personas que sufren violencia en la empresa en donde pueden tener también vínculos familiares o de cercanía, que, según ha apuntado, en el Código Penal están regulados como agravante.

"Por tanto, abordemos este problema, este drama humano y social y nacional con una perspectiva responsable", ha señalado Casado, antes de pedir a las formaciones políticas que dejen de utilizar el tema de la violencia machista como un tema arrojadizo.

Especialmente, se ha referido a la izquierda de quien, según ha señalado, no va a admitir "ni una sola lección en materia de protección de las mujeres y en materia erradicación de la violencia en el entorno del hogar o de sus parejas".

Críticas a la izquierda

"La izquierda quiere trasladar la impresión de que es de su patrimonio exclusivo la defensa de la mujer y de las personas que son más desfavorecidas", ha criticado el líder 'popular' para señalar que el PP es el partido que se "ocupa de cada una de las personas independientemente de su sexo, edad, raza, religión, procedencia o de su orientación sexual".

El presidente del principal partido de la oposición ha destacado que con el Ejecutivo de José María Aznar se puso en marcha el primer plan de acción contra la violencia contra las mujeres, y que durante el mandato de Mariano Rajoy se aprobó el primer pacto de Estado en esta materia. Además, se ha referido a medidas de empleo, corresponsabilidad o refuerzo de la seguridad que, según ha indicado, impulsaron la lucha.

Al respecto, ha insistido en "sacar de la confrontación electoral la "lucha por la igualdad de oportunidades real" en España y por "la defensa de los medios de protección jurídicos, policiales y sociales de las personas vulnerables". "Es un mensaje a todas las formaciones, porque todas están intentando jugar esta semana con las víctimas de malos tratos", ha concluido.