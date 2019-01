La respuesta de Anabel Alonso al ataque personal más grave "Voy a enterarme de quién eres"

La actriz Anabel Alonso se ha convertido en el azote político de la derecha en Twitter. La concursante de Tu Cara Me suena se ha hecho un nombre en la red social del pájaro azul con sus respuestas mordaces a noticias relacionadas con el Partido Popular.

Alonso recibe también réplicas a sus comentarios en los que se meten con su trayectoria profesional y hasta con Dory —personaje animado al que pone la voz—, pero la última respuesta que ha recibido ha colmado la paciencia de la actriz.

Todo empezó con este tuit, en el que le decía que era "la fea de la tele".

"Y a mí un tontolaba que no tiene ni cara, bueno, no se atreve a enseñarla. Y para molestarme me llama fea, hay que ser tontolaba", respondió ella.

Y a mí un tontolaba que no tiene ni cara, bueno, no se atreve a enseñarla.

Y para molestarme me llama fea, hay que ser tontolaba 😂😂😂😂 https://t.co/rFaJPqWW2Q — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 3 de enero de 2019

Otro usuario replicó a la persona que insultaba a Alonso que "ya quisiera esa persona estar con Anabel".

Ahí entró otro tuitero, que afirmó que conocía al usuario que había llamado "fea" a Alonso y que "ni en sueños Anabel Alonso podría estar con esta mujer. No podría nunca".

A lo que el aludido respondió: "Anabel es mucha mujer".

En ese momento, el otro usuario respondió con un comentario que ha indignado a Alonso: "Lesbiana. Y pequeña. Eso sí. Que trabaje con ella en Siete Vidas. Y muy grosera también. Pero ya está todo dicho".

Anabel Alonso no se ha callado y se ha mostrado rotunda en redes, mencionando a la cuenta oficial de la Policía: "Voy a enterarme de quién eres, no vas a difamarme e irte de rositas. Por cierto, para ti lesbiana, pequeña y grosera son tres insultos".