2019: a todo esto tienes que estar atento

Nuevo año, nuevos retos, nuevos objetivos y muchas, muchas citas importantes. Este 2019 promete y por eso te hemos hecho esta agenda para que empieces a marcar en rojo las fechas que tienes que tener sí o sí presentes.

Lo más destacado de enero.

Arrancamos el nuevo año celebrando un cumpleaños: el del euro. La moneda única europea cumple nada más y nada menos que dos décadas. Amado y odiado a partes iguales, muy lejos quedan aquellos tiempos en los que nos preguntábamos por qué, de golpe, el café pasaba a costar el equivalente a 166 pesetas en lugar de las 100 a las que nos tenían acostumbrados.

El euro nació el 1 de enero de 1999, cuando la UE estaba compuesta por 15 estados, en la actualidad 28 [aunque en breve serán 27...]. Nacida con vocación de ser la moneda de toda la Unión, para poder usarse se necesitan una serie de requerimientos técnicos que hacen que, en la actualidad, sólo 19 de los 28 miembros la usen.

Y pese a que ha pasado tanto tiempo y sus beneficios están ahí, a la vista de todos (mejora de las exportaciones, reducción de los tipos de interés...), años después de nacer sigue siendo objeto de toda clase de populismos y reflexiones críticas de la situación económica. Todos tienden a responsabilizar a la moneda única de la crisis financiera que ha sufrido España y el conjunto de la Unión.

Nuevo año chino en 2019.

Es el mes favorito de los amantes del fútbol y de la cultura, ya que el primer domingo de febrero se celebra la final de la Súper Bowl y el 25 tendrá lugar la gala de los Premios Oscar.

Pero más allá de estos eventos marcados en rojo cada año, también habrá elecciones presidenciales en Nigeria (16 de febrero) y China dará la bienvenida al Año del Cerdo. Según la cultura china, los que nacen en este año son muy afortunados pues serán "felices y honrados".

Y, por último, la red social Facebook cumple nada más y nada menos que ¡15 años!

El 29 de marzo el Brexit será real.

Ay marzo, que disgusto vas a dar a la Unión Europea... El 29 de este mes, si no hay cambios (que no parece que vaya a haberlos) se formalizará el divorcio de Reino Unido con la UE y ese día dejará de formar parte, oficialmente, del club comunitario. Y ya no habrá vuelta atrás.

Pero marzo también va a regalar celebraciones: el Día Internacional de la Poesía (21 de marzo) o los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, que tendrán lugar en Abu Dhabi. Para terminar el mes, el 31 los ucranianos elegirán presidente.

Mes de abril de 2019.

Tal mes como este hace 100 años nacía la ONG Save The Children "con el compromiso de cambiar para siempre el modo en el que el mundo trata a los niños y las niñas", como ellos mismos explican en su web.

Y de centenarios va este abril de 2019: porque los mismos años que cumple la ONG son los que hace que Emiliano Zapata Salazar, uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México, fue asesinado.

Tristemente este mes de abril se conmemora otro centenario más: el de la masacre de civiles desarmados en la ciudad india de Amritsar (norte) en 1919, uno de los episodios más sangrientos en el período colonial británico. Las matanzas, denominadas como la masacre del Jallianwala Bagh, se produjeron cuando un grupo de militares abrió fuego contra una multitud desarmada en Amritsar, tras un período de detenciones y asesinatos a sangre fría. Para el padre de la independencia de India, Mahatma Gandhi, supusieron una sacudida de las bases del Imperio británico.

En Japón el 30 de abril se vivirá un acontecimiento histórico: ese día Akihito, el emperador de Japón, abdicará. Será el primer emperador japonés en hacerlo en 200 años y su hijo mayor, el príncipe heredero Naruhito, se convertirá al día siguiente en el 126º en ocupar el trono del crisantemo.

Mayo de 2019, mes de las elecciones.

Elecciones, elecciones y más elecciones. A nivel europeo, el 26 de mayo tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo que, en el caso de España coinciden con las municipales y las autonómicas en trece comunidades (todas excepto Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia).

Los amantes del arte vivirán un mes mágico con motivo de los cientos de eventos que se celebrarán para conmemorar la muerte, hace 500 años, de Leonardo da Vinci. Y los apasionados del deporte disfrutarán del 30 de mayo al 14 de julio de la Copa del Mundo de Cricket, que se celebrará en Inglaterra y Gales.

Mes de junio de 2019.

El día 7 de este mes empieza en Francia el Mundial Femenino, una cita con el fútbol cuyo ganador se conocerá en la final del 7 de julio.

Antes de esta cita con el deporte, una conmemoración histórica: se cumple 75 años del Desembarco de Normandía. En esta operación, conocida con el nombre en clave de Overlord, los desembarcos aliados en las playas de Normandía marcarían el comienzo de una larga y costosa campaña para liberar el noroeste de Europa de la ocupación alemana.

Mes de julio de 2019.

¡Se cumple 50 años de la llegada del hombre a la Luna! Y seguimos en el espacio: será un mes oscuro, muy oscuro: el 2 de julio se producirá un eclipse solar total que se verá en el océano Pacífico, Chile y al atardecer, en Argentina.

El 19 de julio podremos ver, por fin, el remake de acción real de El Rey León, de Disney, de la que ya conocemos su impresionante tráiler.

Mes de agosto de 2019.

Es el mes del baloncesto: en China se celebrará el mundial, que durará hasta el 15 de septiembre. Será un mes en el que también se conmemoren los 250 años del nacimiento de Napoleón o los 100 años que hace del primer vuelo internacional regular que tuvo lugar desde Londres a París.

Mes de septiembre de 2019.

Por primera vez se celebrará en Asia el Mundial de Rugby: el país elegido es Japón. Como cada año, en el inicio de curso se celebrará en Nueva York la Asamblea de Naciones Unidas.

Mes de octubre de 2019.

Se cumplen 150 años del nacimiento del héroe nacional indio Mahatma Gandhi, lo que supondrá toda una serie de homenajes a lo largo y ancho del planeta.

El 21 de octubre los canadienses decidirán si quieren que Justin Trudeau siga siendo su primer ministro y por su parte los argentinos elegirán presidente.

En Europa es el fin de una era: los miembros de la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker (él incluido) y Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo, abandonan el cargo.

Mes de noviembre de 2019.

Este mes ocurrirá algo mágico que, si no lo ves ahora, no podrás ser testigo de ello hasta el año 2032. El 11 de Noviembre se podrá ver desde toda España el tránsito de Mercurio. Se denomina tránsito al paso aparente de un planeta por delante de la superficie del Sol. Desde un planeta sólo se pueden ver los tránsitos de los planetas más interiores a él en el sistema solar.

Mes de diciembre de 2019.

El 20 de este mes llegará, por fin, el estreno de 'Star Wars Episodio IX". El nuevo film se convertirá en el plato fuerte del año, poniendo punto y final a la nueva trilogía de La Guerra de las Galaxias, reiniciada hace unos años con el estreno del Episodio VII de la saga, El despertar de la Fuerza.

Y suena a película también, pero no: aquellos pensaban que el mundo se acabaría en 2012 según el calendario maya, ahora tienen que volver a contener el aliento. Porque según otros visionarios, será este último mes del año 2019 cuando tan terrible profecía se cumpla...