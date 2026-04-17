Otra fuga en el ICE de Trump: renuncia el jefe interino y supervisor del plan de deportación masiva

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), testifica en una audiencia en la Cámara de Representantes, el 16 de abril de 2026.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el organismo clave en la represión migratoria del presidente Donald Trump, dejará el gobierno federal a finales de mayo, según anunció la administración norteamericana esta madrugada.

El último día de Todd Lyons en el cargo será el 31 del citado mes y, entonces, pasará al sector privado, según declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado.

Grupos defensores de los derechos humanos afirman que la represión migratoria de Trump, liderada por el ICE (que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional), ha violado la libertad de expresión y el debido proceso.

El tiroteo mortal perpetrado por el ICE contra dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota -Alex Pretti y Renee Good- en enero, desató protestas a nivel nacional, y expertos en derechos humanos señalaron que las acciones de la agencia han creado un entorno inseguro, especialmente para las minorías.

Trump sostiene que la represión es necesaria para mejorar la seguridad nacional y frenar la inmigración ilegal.

Siete historias salvajes de arrestos del ICE en EEUU: lo que sea por cumplir con la promesa electoral Echar a millones de migrantes sin papeles fue el mayor reclamo de Trump y no le está importando arrollar los derechos humanos para lucirse. A las acusaciones de violencia policial se suman incluso desapariciones de personas sin antecedentes.

El presidente republicano ya destituyó a la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de marzo y nombró a Mullin como nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva más de dos meses cerrado, ya que los legisladores del Congreso no han logrado ponerse de acuerdo sobre la legislación para financiar la agencia tras la represión migratoria de Trump.

El jueves, la fiscalía de Minnesota acusó a un agente del ICE de agresión por supuestamente apuntar con su arma a personas en un automóvil en una autopista de Minneapolis en febrero.

Los fiscales indicaron que estos fueron los primeros cargos contra un agente del ICE por acciones relacionadas con la represión migratoria de la administración Trump en Minnesota a principios de este año. El agente acusado declaró a los investigadores estatales que "temía por su seguridad".

Antes de ser nombrado director interino del ICE en marzo de 2025, Lyons era el director ejecutivo asociado de la Dirección de Operaciones de Control y Deportación de la agencia. En ese cargo, dirigió los esfuerzos para arrestar y deportar a los migrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, según su biografía oficial.

Lyons ocupó otros cargos en la Dirección de Operaciones de Control y Deportación, incluyendo el de subdirector de operaciones de campo y subdirector adjunto de operaciones en el oeste y la frontera suroeste, entre otros. Comenzó su carrera en la dirección como agente de inmigración en Dallas.

Cambios en Emergencias

Por otra parte, medios estadounidenses informaron el jueves por la noche que Trump planeaba nombrar a Cameron Hamilton para dirigir la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que también forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Hamilton fue destituido de su cargo como director interino de FEMA el año pasado tras discrepar aparentemente con Trump y Noem sobre el futuro de la agencia. FEMA ha sufrido importantes recortes de personal desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025. No fue posible contactar de inmediato con FEMA para obtener comentarios.