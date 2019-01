La contundente reflexión de Pérez-Reverte sobre el precio de las personas que hace temblar las redes

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales al plantear una contundente reflexión sobre los seres humanos y su listón a la hora de venderse.

"A veces basta con mirar la cara de ciertos seres humanos, leer una línea escrita por ellos, escuchar unas palabras suyas o incluso verlos pedir una cerveza en un bar para saber en el acto por cuánto se van a vender", ha expuesto el escritor, cuyo planteamiento llega en plena negociación política entre el PP y la ultraderecha de Vox en Andalucía por el sillón de la Junta.

Las palabras de Pérez-Reverte, que han provocado una tremenda ovación en Twitter —donde han recibido cerca de 13.000 'me gusta' en pocas horas—, han abierto un intenso debate en el que el propio escritor se ha querido implicar:

Está sacada del autor, que no siempre es lo mismo. A menudo mis personajes afirman cosas que yo no comparto. Una novela es un artefacto de ficción, no un manifiesto ni una confesión personal.