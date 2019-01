Albert Rivera, sobre los vientres de alquiler: "¿Hay algo más bonito que concebir un hijo para otra mujer?"

Albert Rivera ha estado este martes en un desayuno informativo en el que ha defendido su propuesta para regular los vientres de alquiler y lo ha hecho con esta frase: "¿Hay algo más bonito que concebir un hijo para otra mujer? ¿Hay algo más feminista que una mujer ayudando de forma altruista a tener un hijo a otra mujer?".

"¿Si hay derecho para interrumpir el embarazo, por qué no lo tenemos para poder concebir a un hijo para otra mujer?", ha preguntado.

Además, el presidente de Ciudadanos ha pedido a los líderes políticos que "den libertad de voto" para que los diputados puedan votar en el Congreso el próximo mes de febrero. Rivera considera que la gestación subrogada es "un derecho del siglo XXI".

Rivera ha mostrado su descontento porque algunos de los medios hablan de "vientres de alquiler" y no de "gestación subrogada". "No se alquila nada" y no son "vientres si no mujeres y madres".

De la ley que propone la formación naranja se establece que las mujeres tendrán que ser mayores de 25 años y haber sido madres con anterioridad, además, tendrán una compensación económica. "Es una ley garantista, prudente y altruista", ha defendido.

En cuanto a sus rivales políticos, ni PSOE ni Podemos van a apoyar esta medida.