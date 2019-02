La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cannabis debe retirarse de la lista de las drogas más peligrosas y fiscalizarse de una manera distinta. Así lo solicita su Director General, Tedros Adhanom, en una misiva al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, fechada a 24 de enero y a la que ha tenido acceso El HuffPost.

La recomendación supone un paso muy relevante para el cannabis y especialmente para las investigaciones sobre su uso terapéutico. Durante los últimos 60 años, la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) ha clasificado al cannabis en la categoría más restrictiva, reservada a sustancias "muy peligrosas sin valor médico alguno o muy limitado".

Los expertos en drogas de la OMS (ECDD, en sus siglas en inglés) recomiendan ahora retirar el cannabis de ese grupo (La Agenda IV de la Convención de Estupefacientes de 1961) y situarlo en uno menos restrictivo, la Agenda I.

Carta a António Guterres. by on Scribd

El informe es el resultado de una reunión de la ECDD entre el 12 y el 16 de noviembre de 2018. Por primera vez, los expertos en drogas de la OMS llevaron a cabo una revisión completa del cannabis y las sustancias relacionadas desde que se establecieron las convenciones internacionales sobre drogas de 1961 y 1971.

Las recomendaciones, esperadas para diciembre, han llegado un poco más tarde. La Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) tenía previsto abordar la modificación del estatus del cannabis en su encuentro anual el próximo marzo, pero debido al retraso en el informe podría dejarlo para 2020 y así dar más tiempo a los estados miembros.

El cannabis debe fiscalizarse a un nivel que prevenga los daños causados por su consumo y, al mismo tiempo, no actúe como barrera para el acceso y la investigación (...) para su uso médico Organización Mundial de la Salud

El informe avala también el "potencial terapéutico" de los preparados de cannabis para el tratamiento del dolor y otras afecciones médicas como la epilepsia y la espasticidad asociadas con la esclerosis múltiple. Según las recomendaciones, el cannabis debe fiscalizarse a un nivel "que prevenga los daños causados por su consumo y, al mismo tiempo, no actúe como barrera para el acceso y la investigación (...) para su uso médico".

Empujón al CBD

Las recomendaciones de la OMS suponen también un relevante empujón a la floreciente industria del CBD, un componente no psicoactivo del cannabis que se usa en numerosos tratamientos y que durante los últimos años se ha puesto de moda con productos de todo tipo: extractos, resinas, cremas...

A pesar de que el CBD no tiene efecto psicoactivo alguno, la industria a su alrededor se ha ido asentado en un terreno incierto, sobre todo en los países miembros de la Unión Europea. Ahora, la OMS recomienda que los productos de CBD que contengan menos de un 0,2% de THC (la sustancia psicoactiva del cannabis) deberían dejar de ser fiscalizados y eliminarse de cualquier convención sobre narcóticos.

"El cannabidiol se encuentra en el cannabis y la resina de cannabis, pero no tiene propiedades psicoactivas y no tiene posibilidades de uso indebido ni de producir dependencia", dice la OMS. "No tiene efectos adversos significativos. Se ha demostrado es eficaz en el tratamiento de ciertos trastornos de epilepsia resistentes al tratamiento y de aparición en la infancia".