Amenaza cumplida. El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en una comparecencia en La Moncloa que España reconoce a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela. Entiende como legítima la proclamación del hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, la cámara de representación venezolana, que el pasado 23 de enero se autoproclamó además mandatario interino del país, en sustitución del actual, Nicolás Maduro, citando la Constitución como su aval.

Hace ocho días, España dio un ultimátum a Maduro: o convocaba elecciones presidenciales limpias o reconocía a su adversario como presidente legítimo. Maduro, en reiteradas declaraciones, se ha mostrado dispuesto a convocar elecciones legislativas, pero no presidenciales, negando así la acusación de España y otros países europeos de que los comicios del pasado año, en los que fue reelegido para un segundo mandato, no fueron lo transparentes y garantistas que debieran haber sido.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.

No daré ni un paso atrás.

Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de febrero de 2019

En su intervención sin preguntas de apenas seis minutos (que puedes leer completa al final de esta noticia), Sánchez ha recordado esta mañana que no se ha dado "paso alguno" por parte de Maduro y por eso reconoce a Guaidó como presidente, por estar al frente del legislativo surgido en las últimas elecciones que "la comunidad internacional" y también Madrid considera limpias, las de finales de 2015. Entonces, los opositores se hicieron con el control de la Asamblea Nacional con una mayoría importante, pero el ejecutivo chavista acabó despojando de competencias a esa cámara y creando una nueva, la Asamblea Nacional Constituyente, bajo su mando. Los analistas coinciden en que ése es el momento en que comenzó la degradación democrática en el país.

El reconocimiento de Guaidó es temporal, ha asumido Sánchez, porque tiene un "horizonte claro", va vinculado a la convocatoria de elecciones verificadas y limpias, "lo antes posible". Insiste en que hay que convocar elecciones inmediatas porque los venezolanos tienen que ser los dueños de su futuro. Los ciudadanos deben tener "voz y voto, sin miedo, sin amenazas" y "sin exclusiones" para que Venezuela sea dueña "de su propio destino". "Democracia plena", ha repetido, significa unas elecciones libres y con todas las garantías.

Francia, Suecia y Reino Unido han hecho lo mismo que España este lunes y se espera que otros estados europeos, que habían dado un plazo similar a Venezuela, reconozcan a Guaidó en el cargo a lo largo del día de hoy.

Sánchez ha enfatizado además que búsqueda de una posición común en la Unión Europea y en América Latina ha sido iniciativa de España y que va a contactar con más estados de cara a la transición en el país americano, convencido como está de que la respuesta a esta crisis debe llegar desde el "multilateralismo", la "herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos". "España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto", garantiza.

Se ofrece a colaborar con otros países o actores para ayudar al país y ya anuncia que va a impulsar la llegada de ayuda humanitaria al país, en el marco de las Naciones Unidas y la Unión Europea. "Nada de lo que ocurre allí no es es ajeno", ha insistido, recordando los lazos con América Latina.

España reconoce a Guaidó co... by on Scribd