La mejor respuesta que vas a ver al muro de Trump es a esta mujer derribándolo como si no hubiera mañana

Se habla una y otra vez sobre el muro que el presidente de EEUU, Donald Trump, quiere construir con México. Se habla tanto y agota tanto el tema, que la gobernadora estadounidense del estado de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha tomado la iniciativa y ha respondido al líder de EEUU de la mejor manera posible: derribando muros. Literalmente y a lo loco, como si no hubiera mañana.

Su iniciativa tiene un doble sentido, más allá de la crítica al recurrente objetivo del magnate: pretende conciencia sobre cómo derribar los muros que se interponen en el desarrollo y la inversión en educación, el ámbito al que quiere centrar todos los esfuerzos de su gobierno estatal. Y así ha subido a las redes un vídeo para concienciar a la sociedad americana: atravesando paredes a la carrera mientras lanza las claves de su estrategia de cara a la reelección.

"Tenemos que atravesar algunos muros para llevar a cabo cambios. Crearé sociedades públicas y privadas para reconstruir nuestras infraestructuras", dice en el vídeo que ha difundido en sus redes.

All of this talk about walls tonight... #SOTU pic.twitter.com/QFLAYHor0t