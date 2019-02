Kaley Cuoco ha intentado explotar su lado más sexy. La actriz que da vida a Penny en The Big Bang Theory se ha fotografiado con su marido, ambos sin ropa, y ha publicado la foto en su cuenta de Instagram. Sin embargo, un comentario de Karl Cook ha acabado con la magia del momento.

"Pensé que esta foto era supersexy hasta que Karl Cook dijo que parecemos hermanos. Se acabó el momento", ha escrito la actriz junto a la imagen.

