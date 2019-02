La noche en la que Javier Bardem conquistó al mundo

Javier Bardem no es santo de la devoción de muchos espectadores. El intérprete no suele ser especialmente simpático ni suele dar lugar a muchas bromas o gestos cómplices con el público.

Su aparición en los Oscar, a los que ni siquiera estaba nominado y ha acudido para entregar el premio a Mejor película de habla no inglesa, le ha servido para redimirse y demostrarle no solo a los españoles, sino al mundo entero que no es tan antipático y que incluso sería buen compañero de fiesta.

"Amigos, no os emborrachéis"

El intérprete empezó fuerte. Llegó a la alfombra roja sonriente y cuando Cristina Teva, la reportera de Movistar + a las puertas del Teatro Dolby, le entrevistó dejó claro que tenía muchas ganas de fiesta. Primero, comenzó bromeando con que le gustaría trabajar con Cuarón y que para eso le dice que no le gusta nada Roma, para después mandar un mensaje a cámara sin perder el sentido del humor. "Amigos, no os emborrachéis. Mamá, acuéstate. No, es broma, no te acuestes", dijo riéndose.

El alma de la fiesta al ritmo de Queen

Bardem demostró nada más empezar la ceremonia que el Teatro Dolby también se puede convertir en un bar cualquiera en una noche de fiesta con amigos. Solo con verle bailando al ritmo de We Will Rock You durante la actuación de Queen y Adam Lambert sabemos que alguien disfrutaría al máximo de la fiesta tras la gala.

Su discurso puso el toque español a la gala

El actor entregó el premio a Mejor película de habla no inglesa y, antes de dárselo a Roma, dio un discurso en español en el que recalcó la importancia de los idiomas en el mundo. "No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento", arrancó el intérprete. "En cada región, en cada país, en cada continente del mundo hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma en diferentes países", concluyó.

"There are no borders or walls that can restrain ingenuity and talent."- Javier Bardem #OSCARS pic.twitter.com/s1MMLohc9d — J. (@berripredvi) 25 de febrero de 2019

