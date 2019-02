Getty Tess Bu, Alfonso Cuarón y Olmo Teodoro en la gala de los Oscar

Alfonso Cuarón ha asistido a tantos premios cinematográficos que ha sido imposible no percatarse de su compañía. Las galas han tenido dos puntos en común: el triunfo de su película Roma (Netflix) y la joven con la que ha ido a todas ellas, que ha despertado la curiosidad de los seguidores del director. ¿Quién es la chica que no se separa de Cuarón en todos los eventos?

El mexicano ha entrado en cada una de las alfombras rojas del brazo de su hija Tess Bu Cuarón. Con ella ha llegado al Festival de Cine de Venecia (donde estrenó la película), a los Globos de Oro, a los Bafta y, como colofón, a los Oscar, que se celebran este domingo 24 de febrero.

La joven ha sido su mejor amuleto: Roma —que no ha estado libre de polémica debido a su emisión con subtítulos en castellano en un principio— ganó el León de Oro en Venecia, el Globo de Oro a Mejor película y Mejor director y consiguió cuatro premios Bafta, entre ellos también el de Mejor película. Además, la cinta —que parte como favorita este domingo— está nominada a 10 premios Oscar, incluidos Mejor película, Mejor película de habla no inglesa y Mejor director.

Esto es todo lo que debes saber de Tess Bu Cuarón, la hija de Alfonso Cuarón:

1. Nació el 24 de diciembre de 2003 en Inglaterra. Tiene 15 años.

2. Tiene dos hermanos por parte de padre: Olmo Teodoro Cuarón (13 años) y Jonás Cuarón (37 años).

3. Su madre es la cineasta y actriz italiana Annalisa Bugliana.

4. Ha aparecido con Annalisa Bugliana en una de las películas dirigidas por su padre, Alfonso Cuarón: Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. En la tercera película de la saga del joven mago aparecen en una de las pinturas vivientes de Hogwarts. Un cuadro en el que una madre tiene en brazos a su hija (que no tenía ni un año).

Warner Annalisa Bugliani y su hija en 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban'.

5. Prefiere la música al cine, a pesar de que no pierde el vínculo con la industria: de hecho, ha participado en Roma con una canción incluida en la banda sonora de la película. Ha debutado como cantante con Psycho, incluida en el disco Music Inspired by the Film Roma.

1,471 Likes, 144 Comments - BU CUARON (@bucuaron) on Instagram: "This is my song 'PSYCHO' that I did for the album Music Inspired by the Film Roma. You can Listen..."