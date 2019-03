"El Watergate español": 'The Guardian' disecciona la Gürtel en un artículo para sonrojarse

"El caso Gürtel comenzó con un magnate madrileño. Durante una década, se convirtió en la mayor investigación de corrupción en la historia reciente de España, barriendo a cientos de políticos y empresarios corruptos, y destruyendo su sistema político". Así arranca el reportaje que el diario británico The Guardian le dedica hoy a la red de tejemanejes políticos vinculados al PP, que funcionaba con especial alegría en las comunidades de Madrid y Valencia."El Watergate de España: dentro del escándalo de corrupción que cambió a una nación", se titula, nada más y nada menos.

No es un reportaje cualquiera, sino una de esas piezas de "long read", de larga lectura, que requieren atención y paciencia, una apuesta editorial que trata de desentrañar un caso que avergüenza a la clase política española, por el que tuvo que declarar hasta el entonces presidente, Mariano Rajoy y cuya sentencia, que imponía al PP una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo, acabó a la postre arrastrando a una moción de censura que se lo llevó por delante.

Spain's Watergate: inside the corruption scandal that changed a nation https://t.co/MNGX742N7k — The Guardian (@guardian) 1 de marzo de 2019

El texto, firmado por Sam Edwards, parece a ratos una novela negra, a ratos House of Cards, a ratos un pasaje hilarante de Eduardo Mendoza, con un profundo conocimiento de la trama. Habla de grabaciones, de mordidas, de contratos, de contactos, de llamadas y de dinero, mucho dinero.

Comienza explicando el destacado papel jugado desde 2007 por el concejal popular de Majadahonda (Madrid), Jose Luis Peñas, al grabar sus conversaciones con el "magnate" Francisco Correa, el cabecilla de la trama. Ambos protagonizan la ilustración que encabeza el reportaje. 12 años después de que Peñas empezara sus grabaciones, la confianza de los votantes españoles en su gobierno ha colapsado, dice, y, tras la crisis económica, la sociedad se ha dado cuenta de que ha sido "timada por una red de políticos codiciosos y oportunistas que amañaron sistemáticamente concursos públicos, inflaron costes para trabajados innecesarios y se embolsaron la diferencia".

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

La trama, sostiene, ha sido la de mayor alcance en la España democrática y ha acabado con el bipartidismo, haciendo caer el Ejecutivo y atomizando el mapa político, entre adversarios, desencantados y escisiones. El reportaje apunta que los efectos de la Gürtel, unidos a la ristra de escándalos políticos que se han conocido en este década, siguen sacudiendo España. Esa onda expansiva se ve en los partidos nuevos que surgieron con los indignados y desencantados, como Podemos y Ciudadanos, y en el cambio mental, que ya no mira con "complacencia" la corrupción, como cuando Correa y los suyos pudieron medrar casi sin límite.

The Guardian repasa también los "devastadores efectos" que tuvo para el PP la sentencia del juicio -de mayo del pasado año- al considerar a la formación "beneficiaria directa" de la red y provocar la moción de censura socialista que tumbó el gobierno de Rajoy. Pero advierte de que, por el camino, también se ha destruido la confianza en las instituciones públicas por parte de los ciudadanos y ha ayudado a abrir el camino para el regreso de la extrema derecha, con partidos como Vox. Señala incluso que, "paradójicamente", para las elecciones que tenemos en ciernes el 28 de abril, el PP tiene posibilidades de volver a gobernar, pero sólo si se alía con Ciudadanos y Vox. Con los que nacieron a causa de sus propias sombras.

Demoledora es la frase final de Correa con la que cierran. "He was just a businessman, and this was just how business is done": él era sólo un hombre de negocios, y esa esa la manera en la que se hacen los negocios".