Una fiesta para público LGTBI se marcha del Teatro Barceló por el evento de Vox

La dirección de Tanga! Party, una fiesta mensual dirigida al público LGTBI, ha anunciado este domingo que se va del teatro Barceló por el acto de Vox de este viernes. La sesión se ha estado celebrando allí de forma ininterrumpida durante los últimos tres años.

"Nos marchamos de Barceló. No celebraremos más TANGA! Party hasta que la sala no demuestre su compromiso con el colectivo LGBTI y diga públicamente que no volverá a acoger actos de extrema derecha", ha afirmado la dirección a El HuffPost.

"Con los derechos de todos los miembros del colectivo no se juega y no queremos tener nada que ver con quien no entiende algo tan fundamental como esto", ha añadido.

La fiesta de este mes estaba programada para este domingo, 3 de marzo, en dos sitios simultáneos: en Teatro Barceló y en Sala But, que se encuentra justo al lado: "Hemos decidido hacerla hoy sólo en But y cancelar la de Barceló. La próxima que hagamos ya será en La Riviera".

La dirección también ha difundido un comunicado oficial en el que señala que "el acto de Vox es completamente incompatible con los valores y filosofía de la fiesta, que es respetar la diversidad y la individualidad de cada uno".

"Tenemos una responsabilidad con el colectivo LGTBI y no podemos mirar para otro lado", señala el comunicado en el que ha solicitado a la discoteca que no vuelva a trabajar con partidos o formaciones que "atenten contra el colectivo y los derechos sociales".