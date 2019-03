Jordi Évole pasó este domingo por Liarla Pardo, el programa dominical de Cristina Pardo en La Sexta. Durante su intervención, el periodista catalán, además de comentar el Salvados que emitió horas después sobre las temporeras que están trabajando de manera precaria en el campo, narró un caso machista que tuvo que vivir hace pocas semanas y que le hizo reflexionar.

El periodista se encontraba en una aeropuerto cuando sucedió: "Vi a un tío girándose con total descaro para verle el culo a una chica. Fuimos muchos viendo la escena, que fue bastante asquerosa, y yo pensé en las veces que lo hemos hecho antes nosotros. Cuántas cosas estaremos haciendo nosotros ahora y que en un futuro las veremos muy mal".

Évole también se sinceró acerca de si él es machista o no: "Espero que cada vez menos, tengo la suerte de tener compañeras muy críticas con cómo abordamos según que temas. Es cierto que a veces esto me desconcierta, yo no lo considero machista y ellas me hacen ver que sí".

"Está muy instalado en la sociedad y en nuestro ADN, desinstalarlo es más difícil que darse de baja de Jazztel, lo has mamado y está ahí", aseguró el catalán.

Además, el presentador de Salvados valoró las últimas horas sobre la manifestación y la ausencia de algunos partidos en ella. "No lo he seguido mucho, no te voy a engañar. Solo sé que hay gente que necesita una excusa para no ir a algún sitio y la encuentra. Yo no lo pondría tan fácil para que no fueran", finalizó Évole.