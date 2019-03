"¿Y por qué...": el tuit de Évole que enciende la polémica por lo que dice una trabajadora del campo sobre los empresarios

El periodista Jordi Évole ha abordado este domingo —en su programa Salvados, en laSexta— la situación de precariedad en la que trabajan las temporeras de la fresa, cuyas jornadas se desarrollan agachadas bajo un plástico y a unas temperaturas altísimas por unos seis euros la hora.

El programa de Évole, quien se ha trasladado hasta Cartaya (Huelva) para grabar un programa que se ha emitido apenas un par de días después de la huelga feminista del 8-M, ha dejado la indignada declaración de una temporera que responde con crudeza cuando Évole le transmite que los empresarios lamentan no poder pagarles más.

"¿Y por qué se ve tanto Porsche Cayenne, tanto BMW y tanto Mercedes? Cada vez compran más fincas y siembran más", protestas la temporera.

El mensaje de Évole recogiendo esta declaración ha generado cerca de 1.500 'me gusta':

-Los empresarios dicen que no pueden pagar más.

-¿Y por qué se ve tanto Porsche Cayenne, tanto BMW y tanto Mercedes? Cada vez compran más fincas y siembran más.#SalvadosTemporeras — Jordi Évole (@jordievole) 10 de marzo de 2019

Pero sobretodo, el tuit de Évole ha abierto un intenso debate:

Animaros y sembrad frutos rojos vosotros. Por que tenemos q demonizar siempre a los empresarios. Este país es una guasa — miguel cabello (@mikalo70) 10 de marzo de 2019

¿Por ser ellos los que pagan una miseria y explotan? — embrujada martinez (@embrujada6) 11 de marzo de 2019

Surprise capitalism! — Javi (@reivajatralliv) 10 de marzo de 2019

Lo que te digan, la mitad mentira. La otra es para el coche. La fresa siempre es cara, da igual lo que paguen a las temporeras — Javier (@_javier_aranda_) 10 de marzo de 2019

Por que veo entonces gente con salarios precarios comprando IPhone X como si fuera el último día, pues Créditos y a vivir la vida — Raspavinhas (@piparrahispania) 10 de marzo de 2019

Será la ideología de mierda que propugna el capitalismo. — Carlos Saura (@CarlosSauraL) 10 de marzo de 2019

Y porque no os haceis todos empresarios? — Jr (@caribbeamsea) 10 de marzo de 2019

Por qué no todos hemos heredado latifundios (firmado un autónomo del sector de la comunicación 😚) — Seyker 🏳️ | Quim Navarro (@Sokreter) 10 de marzo de 2019

Pocos Españoles tienen latifundios ,la mayoria de autonomos son pequeños empresarios . — Jr (@caribbeamsea) 10 de marzo de 2019

También los políticos sobre todo de izquierdas, dicen que en España los sueldos son muy bajos y se compran casoplones con piscina. Y están a favor de derribar fronteras y que entren todos, pero se ponen muros y protección de la Guardia Civil — Anuski (@Anuski24158940) 10 de marzo de 2019

Y que tiene que ver la velocidad con el tocino. No le parece mejor desear que todo el mundo cobre como diputado a que todo el mundo cobre como jornalero a 6 euros la hora, y que todo el mundo viva en casoplones a vivir debajo de un puente. — angus toledano (@angustoledano1) 10 de marzo de 2019

El empresario fresero que afirmó no poder pagar más a sus trabajadoras se llamaba Antonio Luís Martín Curi quien le explicó a Évole que no puede pagarles más: "Tendrían que ganar mucho más, me gustaría pagarles más, a mí y a toda la gente de Huelva, pero ¿crees que nos pueden pagar a nosotros a 30 céntimos el kilo de fresas?", defendía el empresario, quien aseguraba ante la cámara que "el producto no da más beneficios para poder pagar más dinero" y que si lo hiciera "tendría que vender una finca porque la fresa no da".