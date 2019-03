La respuesta a la pregunta del dinero que deja a Broncano a cuadros en 'La Resistencia': de las mejores de la historia

La famosa pregunta del dinero de David Broncano en La Resistencia (Movistar+) ha tenido este martes una de las mejores respuestas de la historia del programa, tal y como ellos mismos la han valorado. Los jóvenes actores Oriol Pla, Blai Juanet y Marc Sastre han querido contestar de una manera muy peculiar, que ha sido tremendamente aplaudida.

"TOP 3 de respuestas a la pregunta del dinero", han escrito en Twitter desde la cuenta oficial del programa. No es para menos. Los actores de la pieza teatral Be God Is la han respondido cantando de manera coral e incluyendo una introducción.

"Mira Broncano la gente te miente y lo sabes. Y nos sabe fatal. Te contaremos cantando las cifras exactas de Marc, Oriol y Blai. Escuchad bien, ahí va la verdad", comenzaron al unísono los tres. Broncano no daba crédito a la escena.

TOP 3 de respuestas a la pregunta del dinero. #LaResistencia 👏 pic.twitter.com/y4bqGoYqD6 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 12 de marzo de 2019

Aunque los tres no llegan a decir las cantidades exactas, sí que jugaron con el presentador andaluz: "Oriol tiene... mil euros, Blai un poco menos, casi 3.200 y luego Marc que es pobre".

Para terminar hicieron una broma a Broncano refiriéndose a Movistar, ya que el cómico acostumbra a tocarse el pecho cuando hace un chiste elogiando a la compañía. Así, los actores cantaron que se iba la cobertura y que era mejor "pasarse a Yoigo, o no".

El tuit del programa ha sido muy compartido acumulando 2.000 retuits y 7.000 likes. Además, también cuenta con muchas respuestas en las que los usuarios no califican a la respuesta de Top 3, directamente la ponen en el Top 1.

