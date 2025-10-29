Así fue la tarde de domingo en la 'Casa Prime' en la que se celebró el estreno de la NBA en la plataforma 

La 'Casa Prime' durante el estreno de la NBA en la plataforma de Amazon.

Este domingo fue el disparadero de salida de la NBA en Prime Video. Tras toda una vida en Movistar, los mates, los triples y las jugadas más espectaculares que protagonizan los jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo cambian de casa y, desde esta temporada, se podrán seguir en la plataforma de Amazon.

A pesar de que se habían jugado de madrugada un Boston Celtics-New York Knicks y un Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers fue este domingo a las 19:00 horas cuando Lalo Alzueta y Andrés Monje narraron el aterrizaje oficial, con plató nuevo y una cuidadosa realización, de la competición en Prime.

Los San Antonio Spurs de Victor Wembayama derrotaron a los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández en un emocionante partido que se decidió en el último minuto. Para celebrarlo, desde Prime Video abrieron las puertas de la Casa Prime para que periodistas, aficionados y creadores de contenido pudieran disfrutar de este encuentro en un evento en el que el baloncesto era el eje alrededor del que giraba todo.

En la casa había una canasta en la que tirar tiros libres, varias máquinas recreativas de baloncesto para encestar en un uno contra uno al más puro estilo puesto de ferias populares, un salón de masaje y comida, mucha comida, para disfrutar de este Spurs-Nets que marcó el inicio de una nueva era de las retransmisiones NBA en España.

También hubo un pasillo con camisetas de las estrellas de todos las franquicias, así como se hicieron juegos y un cuestionario relacionado con la liga con los que repartieron diversos premios.

El pasillo con las camisetas NBA en la 'Casa Prime'. Sergio Albert Avilés

Un amplio catálogo de partidos para esta temporada

En esta primera temporada, los suscriptores a Prime Video podrán disfrutar de 86 partidos a lo largo de toda la liga regular y un paquete adicional para los playoffs que está compuesto por un tercio de los partidos de primera y segunda ronda, una de las dos finales de Conferencia al completo y las finales de la NBA.

La plataforma de Amazon va a dar la Emirates NBA Cup de este año que se disputa desde este sábado y que tendrá el 16 de noviembre la final. También se retransmitirán los partidos de play-in de los equipos que lo jueguen para acceder a los playoffs y los encuentros que se juegan en Berlín y Londres.

Si Lalo Alzueta y Andrés Monje fueron los encargados de contar ese partido del domingo entre Spurs y Nets, el equipo lo terminan de componer Marc Mundet, Sergio Rabinal y Anna Cruz, exjugadora de la selección española y de la WNBA.