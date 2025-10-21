Vuelve la NBA: 12+1 cosas que tienes que saber antes de esta temporada histórica

Vuelve la NBA. El baloncesto espectáculo, el de las estrellas mundiales y, en resumen, la mejor competición del mundo regresa este martes 21 de octubre para vivir una temporada histórica en la que por primera vez no se verá en España a través de Movistar+. La televisión privada perdió los derechos y Amazon Prime y Dazn serán los encargados de retransmitir los partidos. Además, se pone así fin a la vinculación de la NBA con el periodista Antoni Daimiel tras 30 años.

En lo deportivo, Oklahoma City Thunder, vigente campeón, buscará ganar el segundo anillo de su historia y romper con la maldición del campeón, ya que en las últimas siete temporadas ha habido siete ganadores diferentes. Entre sus principales rivales emergen los Denver Nuggets y los Houston Rockets en el Oeste, mientras que el Este, con la lesión de Jayson Tatum, tiene a New York Knicks, Cleveland Cavaliers y Milwauekee Bucks como principales aspirantes.

También hay que poner un ojo en los jóvenes y nuevas estrellas de la liga, principalmente en el fenomeno Wemby y en la llegada a la liga de Cooper Flagg, aunque sin olvidarse de veteranos como LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant.

Aquí te dejamos 12 cosas, más una adicional, para no perderte y ser el MVP en las conversaciones NBA que tengas.

1-Los Thunder ante la posibilidad de reeditar el título

No hay un candidato más potente que el equipo de Shai Gilgeous-Alexander y los Oklahoma City Thunder. El campeón vuelve tras lograr el primer anillo de su historia y lo hace con la misma plantilla que la de hace un año, pero con la experiencia de haber ganado el título y un año más en las piernas de unos jugadores extremadamente jóvenes y competitivos.

2-Nikola Jokic y Denver Nuggets, la gran alternativa

La franquicia de Colorado ha sido la que más se ha reforzado para poner en jaque a los Thunder. El serbio seguirá contando su inseparable compañero Jamal Murray y su escudero de lujo, Aaron Gordon, pero se han reforzado con Cam Johnson, Bruce Brown, Jonas Valenciunas o Tim Hardaway Jr y solo han perdido a Michael Porter Jr y a Russell Westbrook.

3-¿Último año de LeBron James?

El máximo anotador de la historia de la NBA se comprometió un año más con los Lakers, pero a sus 40 años la duda sobre si será o no su última temporada está más en el aire que nunca. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el curso.

4-Los focos de Hollywood en Luka Doncic

La estrella eslovena liderará desde el principio a Los Angeles Lakers, secundado por el propio LeBron James y Austin Reaves. Con una plantilla desequilibrada, habrá que ver hasta dónde es capaz de llevar Doncic a los angelinos.

5-Durant quiere hacer mayores a los Rockets.

Los texanos se han reforzado esta temporada con la estrella tras un ambicioso movimiento y, tras el fracaso de los playoffs del año pasado, quieren dar un paso más de la mano de Kevin Durant y Alperen Sengun. Con ambos como estrellas y una joven pero completa plantilla son uno de los grandes aspirantes al título, a pesar de la grave lesión de Fred VanVleet.

6-El MVP más abierto

Shai Gilgeous-Alexander parte como favorito y actual MVP de la competición, pero Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokoumpo o, quién sabe si algún nombre diferente, van a estar en la pelea por el galardón.

7-Aldama, González y Ndiaye, los jugadores españoles

A la presencia del ya contrastado Santi Aldama en los Grizzlies se han sumado las llegadas de los ex del Real Madrid. González buscará hacerse un hueco en la siempre competitiva rotación de los Boston Celtics tras una pretemporada ilusionante, mientras que el ala pívot senegalés nacionalizado español se desarrollará con un contrato dual entre los Atlanta Hawks y su filial en la G League, College Park. Como entrenador, Jordi Fernández dirigirá su segunda temporada de los Brooklyn Nets.

8-La resurrección de los Warriors más veteranos

Cuando las posibilidades de pelear un anillo por parte de Stephen Curry parecían llegar a su fin, la franquicia se movió y consiguió el curso pasado a Jimmy Butler. Ahora han incorporado al siempre cumplidor Al Horford y sumado a jugadores como Dreymond Green, Brandin Podziemski o Buddy Hield amenazan con dar guerra en la postemporada.

Santi Aldama, durante un partido con los Memphis Grizzlies en la NBA. Getty Images

9-Las lesiones dejan al Este sin un claro candidato

Con Jason Tatum y Tyrese Haliburton fuera durante toda (o gran parte) de la temporada, Celtics y Pacers parecen caerse de las quinielas por ganar la Conferencia Este. Los Milwaukee Bucks de Antetokoum, los New York Knicks de Brunson y los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell irrumpen como los grandes favoritos al título de conferencia.

10-Juventud, divino tesoro

El francés Victor Wembanyama, a sus 21 años, será el centro de atención por sus inmensas condiciones. Nadie va a querer perderse las marcianadas del talento de los San Antonio Spurs que con sus 2,26 metros se mueve como un jugador exterior. Sin embargo, Cooper Flagg, número 1 del último draft, también va a centrar la atención de los recién llegado a la liga.

11-¿Cómo afrontar la Emirates NBA Cup?

Primero los Lakers y el año pasado los Bucks fueron los dos campeones de este torneo que se disputa antes de Navidad. Sin embargo, ponerse a tope físicamente en el primer trimestre puede jugar en contra cuando se disputen los playoffs en mayo y junio.

12-Una NBA sin Antoni Daimiel

Antoni Daimiel no comentara la NBA tras 30 años siendo la voz de la competición en España. Movistar+ ha perdido los derechos y la NBA se verá este año entre Amazon Prime y Dazn con un equipo renovado de narradores y comentaristas en el que no estarán ni Guille Giménez ni Antoni Daimiel. "Recibí comunicación de Amazon y Dazn, pero no se dieron las circunstancias para renunciar a todo", ha afirmado Daimiel a este periódico.

13-Fechas a guardar en el calendario

Si este martes es la conocida como opening night, el 16 de diciembre se jugará la final de la Emirates NBA Cup 2025, mientras que el All Star o partido de las estrella se disputará el fin de semana del 15 de febrero en Los Ángeles. El 5 de febrero será la fecha límite de traspasos en la NBA y la temporada regular finalizará el 12 de abril dando paso a los playoffs por el título.